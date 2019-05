Sáng ngày 1/5, thông tin từ Công an xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên bị đâm chết do liên quan trến việc tranh bạn gái. Sau khi gây án xong đối tượng đã tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Thanh niên bị đâm chết giữa đường vì giành bạn gái (ảnh minh họa)

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 29/4, Hà Phúc Huy (SN 1999, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc) điều khiển xe máy chở chị Mai Thị Nguyệt M. (xã Vĩnh Thịnh) đi chơi về.

Khi Huy và bạn gái tới địa phận thôn 7, xã Vĩnh Minh thì bị Nguyễn Văn T. (SN 1992, xã Vĩnh Thịnh) chặn đầu xe rồi kéo chị M. lên xe của mình.

Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Huy xông vào giành bạn gái và đánh nhau với anh T.. Bất ngờ, Huy rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm anh T. nhiều nhát trúng vào vùng cổ và ngực khiến anh T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngọc Hưng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật