Bị chửi khi ngồi nhậu, cháu đánh cậu tử vong

Ngày 17/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc ( An Giang ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Lê Triều (27 tuổi, ngụ phường Châu Phú B) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cảnh sát, sáng 5/2 (mùng 1 Tết), Triều cùng với cậu ruột là Nguyễn Thanh Bình (47 tuổi) đến bãi đất trống ở khóm Châu Long 4 ngồi nhậu. Đến trưa, nam thanh niên này bị cậu ruột chửi.

Triều tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Bực tức, Triều dùng chân đạp vào người cậu ruột khiến nạn nhân ngã ra phía sau, đập đầu vào trụ đá. Nam thanh niên này tiếp tục dùng chai thủy tinh đánh vào đầu, dùng chân đạp vào ngực nạn nhân dẫn đến bất tỉnh.

Triều tiếp tục ngồi nhậu đến chiều thì bỏ về nhà. Gia đình phát hiện Bình nằm ngoài bãi đất trống nên đưa vào nhà anh ruột, khoảng 45 phút sau thì nạn nhân tử vong.

Tối cùng ngày, Triều hay tin cậu ruột tử vong nên đến cảnh sát đầu thú và khai nhận hành vi. Nam thanh niên này khai anh ta và cậu ruột đều nghiện rượu và thường đến bãi đất trống nhậu. Trong lúc nhậu, anh ta bị cậu chửi nên nóng giận, gây ra vụ việc trên.

Theo Zing.vn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật