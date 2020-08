Bị chủ nợ hăm dọa, nam thanh niên đi trộm cắp, lấy tiền đánh bạc để trả nợ

Đối tượng Dương Quang Hiếu (bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Trị Bình

Ngày 19/8, tin từ Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Quang Hiếu (29 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 2h ngày 15/7, khi đi ngang nhà bà N.T.Y. (ở đường Trần Thị Lý, TP Quy Nhơn), Hiếu phát hiện giữa tầng trệt và tầng 1 của ngôi nhà đang xây dựng có một thang gỗ nên leo lên tầng 1, lấy cắp 3 điện thoại di động.

Gần trưa cùng ngày, thông qua mạng xã hội facebook, Hiếu bán 3 điện thoại vừa trộm cho một người. Riêng 4 sim trong các điện thoại này thì y giữ lại.

Từ sim điện thoại, Hiếu phát hiện bị hại có sử dụng ví điện tử Momo nên đã lấy hơn 8 triệu đồng trong ví điện tử này. Toàn bộ số tiền trộm được, y đem đánh bài, chơi game.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, hơn 2 tháng trước, y có vay tiền qua dịch vụ App điện thoại gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó y không có tiền trả nên lãi và nợ gốc ngày càng cao, tăng gấp đôi so với số tiền vay ban đầu. Do hàng ngày bị những người cho vay gọi điện hăm doạ nên y đi lang thang tìm cách trộm cắp tài sản để có tiền đánh bạc, với hy vọng thắng sẽ trả nợ.

Được biết, trước đó, Hiếu đã có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", vừa ra tù cuối tháng 1/2020.

Theo Pháp luật Việt Nam

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật