Bị chồng bỏ lại trên cầu, vợ ôm con định nhảy sông Hồng

Thời điểm trên, tổ công Đội CSGT số 5 (PC67, Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại phía bắc của cầu. Lúc này, các chiến sĩ CSGT bất ngờ được quần chúng nhân dân báo về việc có một phụ nữ bế theo con nhỏ đang đứng khu vực giữa cầu, có biểu hiện tiêu cực, muốn nhảy xuống sông tự vẫn.

Người phụ nữ và cháu nhỏ tại chốt CSGT

Nhận được thông tin, hai CSGT lập tức trưng dụng phương tiện của người đi đường, kết hợp với chạy bộ ngược chiều để nhanh chóng tiếp cận khu vực.

Tại đây, một người phụ nữ bế theo con nhỏ đang vừa khóc vừa níu vào lan can, định trèo qua để nhảy xuống sông. Lập tức lao tới, CSGT kịp thời kéo tay người này kịp thời.

Tổ công tác cùng người dân nhẹ nhàng hỏi chuyện, đồng thời khuyên nhủ. Sau một hồi, người phụ nữ mới vững tâm trở lại, giao con cho CSGT và theo các chiến sĩ công an về chốt an toàn.

Sau khi làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn với chồng dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, tổ công tác đã chủ động liên hệ với anh Đặng Xuân Q. (24 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) tới khuyên nhủ vợ.

Tại trụ sở Công an phường Bồ Đề, anh Q. cho biết khi đèo vợ và con nhỏ qua cầu Chương Dương về nhà, hai vợ chồng xảy cãi vã. Chị C. (25 tuổi) giận hờn rồi bế con nhảy xuống xe máy. Anh Q. cũng vô tâm đi thẳng xe về nhà, bỏ mặc vợ con.

Đứng khóc trên cầu, chị C. nghĩ quẩn nên bế con định trèo qua lan can nhảy xuống sông Hồng, may mắn được CSGT can thiệp kịp thời.

Sau khi biết được câu chuyện, tổ công tác đã gặp riêng hai vợ chồng khuyên nhủ. Nghe lời CSGT, cả hai đồng ý hoà giải và cùng nhau đưa con về.

Theo Pháp luật TPHCM