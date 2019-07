Bị cho thôi việc nên sát hại người yêu của sếp để trả thù

Ngày 23-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo và y án tử hình bị cáo Nguyễn Mai Cường (SN 1996, ngụ Phú Yên) về tội giết người.



HĐXX nhận định bị cáo Cường kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết gì mới để xem xét giảm án. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, giữa bị cáo và người bị hại không có mâu thuẫn, hành vi của bị cáo là không còn khả năng cải tạo. Từ đó, HĐXX cho rằng án sơ thẩm xử đúng người đúng tội cần giữ nguyên.

Theo bản án, tháng 11-2017, Cường đến TP.HCM làm nhân viên tiếp thị tại công ty bất động sản do anh Dương Hoàng Khánh làm giám đốc. Đến đầu năm 2018, công ty buộc Cường thôi việc với lý do không phù hợp văn hóa, tác phong làm việc công ty đề ra. Nghĩ anh Khánh là người “bày trò”, Cường nuôi hận nhưng không thể làm gì.

Bị cáo Nguyễn Mai Cường quay đầu nhìn mẹ trước khi về trại giam.

Ngày 10-2-2018, lấy lý do gửi tiền trả nợ, Cường hẹn người yêu anh Khánh là chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng tại tiệm thuốc tây ở quận Gò Vấp, nơi Phượng làm việc. Tại đây, khi nói chuyện, chị Phượng hỏi thăm Cường về lý do nghỉ việc. Cường trả lời do cắt tóc quá ngắn nên công ty đuổi việc. Nghe vậy, chị Phượng đáp lời:“Đầu tóc như vậy bị đuổi là đáng”. Bực tức trước thái độ của Phượng kèm theo ý định trả thù anh Khánh, Cường nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Khi chị Phượng ra phía sau tiệm thuốc tây để phơi đồ, Cường liền đi theo, dùng sợi dây dù nhặt dưới nền nhà siết cổ rồi dùng dao lấy từ kệ bếp tấn công nạn nhân. Gây án xong, Cường giấu hung khí rồi bỏ đi. Chiều cùng ngày, chủ tiệm thuốc phát hiện sự việc trình báo công an. Nạn nhân không may đã tử vong trước đó.

Bốn ngày sau, công an bắt khẩn cấp Cường. Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, dù không có thù oán với nạn nhân nhưng đã ra tay tàn độc.

Tại phiên xử sơ thẩm, ngay sau khi tòa tuyên án, mẹ Cường gào khóc, lao tới ôm con nhưng lực lượng dẫn giải ngăn lại. Trong cơn xúc động, bà đã lớn tiếng làm náo loạn tại sân toà.

Theo Pháp Luật TP.HCM

