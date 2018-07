Bị cáo thảm sát 5 người ở Sài Gòn xin hiến tạng sau khi bị tử hình

Tại phiên xử Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) về tội Giết người, Cướp tài sản sáng 9/7, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

'Ghét bất kỳ ai chửi nặng lời'

Trả lời HĐXX, Tình thừa nhận hành vi như bản cáo trạng của VKS quy kết. "Bị cáo có tính rất ghét bất kỳ ai chửi nặng lời với mình. Bị cáo có nhắc bị hại rất nhiều lần nhưng bà Hồng không bỏ, vẫn cứ chửi nên bị cáo tức giận và sát hại", Tình khai trước HĐXX lý do giết bà Mai Thị Hồng.

Bị cáo 18 tuổi không nhớ đã đâm nạn nhân Hông bao nhiêu nhát. "Rất nhiều. Nhiều lắm. Không nhớ", Tình lạnh lùng trả lời. Đó cũng là câu trả lời mà Tình khai khi HĐXX hỏi về hành vi thảm sát 4 bị hại còn lại.

Với ông Mai Xuân Chinh, Tình khai lý do giết người này vì sợ nạn nhân sẽ chống trả. Hung thủ thừa nhận là người chủ động tấn công ông chủ trước.

Vị chủ tọa hỏi tại sao lại sát hại 3 đứa trẻ, Tình trả lời sau khi sát hại vợ chồng ông Chinh, Diệp và Diệu la hét, khóc nên Tình hoảng loạn, sợ bị tố cáo nên đã sát hại.

"Cháu Triệu nằm im, đâu la hét mà tại sao bị cáo vẫn đâm?, chủ tọa hỏi. Tình ngưng lại: "Không có lời giải thích".

Bị cáo Tình bình thản, lạnh lùng trả lời HĐXX. Ảnh: Lê Quân.

Sau khi sát hại 5 nạn nhân, Tình còn khai sau khi xuống dưới nhà và phát hiện bà Hồng còn "ú ớ, chửi" nên Tình đã lấy con dao 33 cm ở bếp đâm tiếp cho đến khi bà chủ gục chết.

Thực hiện xong hành vi phạm tội, Tình lấy xe máy, laptop, trang sức, khóa cửa rồi đi ra khỏi nhà. Tình khai mục đích mang chìa khóa đi để sau đó quay lại xóa dấu vết.

Sau khi rời khỏi nhà, tay của Tình bị thương khi giằng co với ông Chinh nên bị cáo đến Bệnh viện 175 để băng bó. Sau đó, Tình được chị Nguyễn Thị Thủy Tiên chở về ở nhờ nhà trọ. Tuy nhiên, chị Tiên chỉ được Tình nói lý do bị thương vì đánh nhau.

Xin hiến tạng

Đại diện gia đình bị hại, ông Mai Xuân Chương cho biết: “Chúng tôi không có yêu cầu gì, tòa cứ làm đúng pháp luật. Chỉ mong xử nhanh cho nó (bị cáo - PV) đi sớm. Gia đình tôi mất mát quá nhiều. Chúng tôi giữ nguyên yêu cầu bồi thường tiền ma chay, tổng số tiền là hơn 198 triệu đồng”.

Chị cả của ông Chinh khóc nghẹn khi VKS đọc cáo trạng về hành vi của Tình. Ảnh: Lê Quân.

Trong quá trình trả lời thẩm vấn, bị cáo 18 tuổi bình thản trả lời, ít bộc lộ cảm xúc, có lúc đưa tay lên gãi đầu

"Bị cáo thấy hành vi của mình thế nào?", chủ tọa hỏi.

"Bị cáo có ân hận nhưng bị cáo không thể mô tả sự ân hận của bị cáo được", Tình nói.

Khi được nói lời sau cùng, Tình bảy tỏ sự hối hận và xin được hiến tạng cho y học.

"Trước hết, tôi xin lỗi gia đình bị hại vì hành động thiếu suy nghĩ của tôi mà gây hậu quả lớn như thế. Tôi thành thật xin lỗi", Tình hối hận.

"Xin lỗi ba mẹ vì con chưa trả hiếu được cho ba mẹ. Chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ mà con phải trả giá bằng mạng sống của mình", bị cáo 18 tuổi gửi lời tới cha mẹ mình.

"Bị cáo xin pháp luật cho bị cáo hiến tạng cho y học để được cảm thấy thanh thản”, Tình nói.

Đại diện VKS cho rằng hành vi của Nguyễn Hữu Tình là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tính chất côn đồ, dã man, một lúc giết nhiều người, đâm nhiều lần.

Đồng thời, nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, bị cáo giết những đứa trẻ vô tội, không có lỗi, dưới 16 tuổi. Sau khi thực hiện xong hành vi giết 5 người, Tình còn lấy đi nhiều tài sản. Hành vi của bị cáo gây xôn xao dư luận, có tình tiết xem xét là khai báo thành khẩn. Tuy nhiên, tình tiết này của bị cáo không đủ để khỏa lấp các tình tiết tăng nặng khác.

"Bị cáo không còn tính người, không thể giáo dục nên cần thiết phải loại bỏ khỏi xã hội", VKS nhận định.

Do đó, VKS đề nghị áp dụng hình phạt tử hình với bị cáo Nguyễn Hữu Tình về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cướp tài sản, hình phạt chung là tử hình. Buộc bị cáo bồi thường hơn 198 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình bị hại.

Giết 5 người gia đình ông chủ

Theo cáo trạng, Tình từ quê An Giang lên TP.HCM làm thuê và được ông Chinh nhận vào làm công, ăn và ngủ tại nhà. Trong quá trình làm việc, Tình làm hiệu quả thấp, hay hư hỏng sản phẩm, đi chơi game, ăn uống cả đêm nên bà Hồng (vợ ông Chinh) thường la mắng. Tình nghĩ bà chủ phân biệt đối xử với mình nên đâm ra thù ghét.

Khoảng 4h ngày 13/2, Tình làm rơi viên bi sắt trên sàn gỗ, gây ra tiếng động, bà Hồng la mắng nên hắn tức giận, dùng dao đâm chết bà Hồng. Khi ông Chinh phát hiện, Tình tiếp tục đâm người này tử vong.

Sau đó, Tình tiếp tục ra tay sát hại 3 đứa con của vợ chồng chủ nhà.

Bị cáo Tình mỉm cười trước khi bắt đầu phiên tòa sáng 9/7. Ành: Lê Quân.

Ngày 30 Tết, khi không thấy các thành viên trong gia đình ông Chinh ra vào, người dân đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa) nghi có chuyện chẳng lành nên báo cảnh sát. Lực lượng chức năng phá cửa xông vào và phát hiện 5 người trong gia đình này đã tử vong.

Trên thi thể các nạn nhân có nhiều vết thương chảy máu. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 người con, hai gái một trai, là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Sau khi thu thập đủ thông tin từ hiện trường, camera an ninh, nhà chức trách đã phác họa được chân dung nghi phạm vào chiều 30 Tết. Trong đêm giao thừa, ngoài lực lượng công an địa phương, hàng chục trinh sát tinh nhuệ của Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cũng được huy động vào cuộc.

Đến trưa mùng 1 Tết Mậu Tuất, nguồn tin phát hiện Tình đang ẩn náu ở Cần Giuộc (Long An), cảnh sát đã bắt được Tình.

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật