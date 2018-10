Bị cáo kêu oan trong vụ án mạng không nhân chứng, dấu vết

Phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Sỹ Uyên. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 2/10, TAND Hải Phòng mở phiên tòa xét xử Vũ Sỹ Uyên (45 tuổi) về tội Giết người, điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Theo cáo trạng, 4h45 ngày 19/6/2017, tàu Dynamic Ocean 08 do Uyên làm máy trưởng trên hành trình đi từ Singapore về Hải Phòng (Việt Nam) thả neo tại vùng biển quốc tế thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để bán khoảng 40 m3 dầu thừa và mua lương thực thực phẩm từ một chiếc tàu.

Số tiền bán dầu được Uyên giao cho đại phó Bùi Trung Hiếu mang lên cho thuyền trưởng Lê Viết Dũng. 8h cùng ngày, sau khi kết thúc việc bán dầu, Hiếu gọi điện cho thuyền trưởng để xin lệnh nhổ neo về Hải Phòng. Do không liên lạc được, Hiếu đi tìm thì phát hiện xác thuyền trưởng ở giữa phòng riêng với vết thương lớn ở vùng cổ.

Viên đại phó đã phát loa gọi mọi người tập trung về phòng thuyền trưởng, đồng thời điện báo về công ty báo có sự việc. Do đi về phải mất vài ngày, với lý do đảm bảo vệ sinh, công ty đã đồng ý cho dọn dẹp hiện trường. Một số tài sản, vật dụng cá nhân của ông Dũng dính máu (điện thoại, laptop, quần áo) được ông Hiếu đồng ý cho vứt xuống biển.

HĐXX tuyên phạt Vũ Sỹ Uyên 20 năm tù. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 25/6/2017, căn cứ tài liệu điều tra, kết luận khám nghiệm tử thi, nhà chức trách lệnh bắt máy trưởng Uyên với cáo buộc là thủ phạm.

Công an cho hay thời điểm đó Uyên thừa nhận lẻn vào phòng ngủ, sát hại thuyển trưởng Dũng khi ông đang ngồi quay lưng ra cửa và nghe nhạc. Nguyên nhân do số tiền bán dầu được chừng 400 triệu đồng song ông Dũng nói chỉ chia cho tổ máy 70 triệu đồng. Trong lúc to tiếng, Uyên đã cầm dao gây án.

Cáo trạng thể hiện, đến ngày 22/1/2018, Uyên bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không phải là người giết ông Dũng. Lời nhận tội trước đây là do bị điều tra viên và một số người bức cung, đe dọa tính mạng của gia đình.

Trước việc này, các cơ quan tố tụng vẫn giữ nguyên quan điểm Uyên là thủ phạm với căn cứ là lời khai ban đầu và quá trình thực nghiệm điều tra.

Tại phiên tòa mở ngày 2/10, bị cáo Uyên một mực khẳng định bị oan, đề nghị được xét xử khách quan, trung thực. Luật sư của bị cáo cho rằng, vụ án không có nhân chứng, vật chứng và phía cơ quan tố tụng chỉ căn cứ vào lời khai ban đầu của thân chủ là không đúng, không thuyết phục. Luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra lại.

Sau một ngày xét xử, thẩm phán Nguyễn Văn Thiện đã bác toàn bộ lời bào chữa của luật sư, lời khai trước tòa, lời kêu oan của bị cáo. Uyên bị phạt 20 năm tù, bồi thường cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng.

