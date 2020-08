Bị can trong trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn tự tử bằng cách nào?

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, bị can Già Bá Mài (SN 1992, ngụ Nghệ An) phạm tội buôn bán ma túy đã thắt cổ tự tử tại trại tạm giam Công an tỉnh trước ngày ra tòa.

Vụ việc được phát hiện vào 6h30 cùng ngày khi cán bộ quản giáo đi kiểm tra tại khu vực buồng giam số 8, nhà B.

Cán bộ trại tạm giam đã tiến hành sơ cứu và đưa đối tượng đi Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h35 cùng ngày, đối tượng Gìa Bá Mài đã tử vong.

Già Bá Mài được phát hiện tử vong do thắt cổ.

Già Bá Mài là đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện, bắt quả tang vào ngày 19/12/2019 tại phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với tang vật thu được là 55 bánh heroin.



Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Kạn, ngày 26/8/2020 TAND tỉnh Bắc Kạn sẽ đưa Mài ra xét xử.

Được biết, sợi dây Mài sử dụng để tự tử được xé từ vỏ chăn sử dụng trong buống giam bện thành dây, một đầu dây luồn lên ô thoáng gió đằng trước cửa buồng giam buộc vào thanh đỡ tấm che ô thoáng cửa buồng giam, đầu dây còn lại tạo thành thòng lọng và đưa đầu vào tự tử.

Mới đây, vào ngày 1/8, cũng tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn, 2 đối tượng là Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân cùng trú tại xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cũng đã tự sát tại phòng giam bằng cách treo cổ.

Những đối tượng này đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tuyên án "Tử hình" vào phiên xét xử ngày 29/7/2020 với tội danh vận chuyển khối lượng lớn ma túy (gồm 22 bánh heroin và 384 viên ma túy tổng hợp).

