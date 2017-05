Bị bắt sau gần 2 năm giết người tình rồi quăng xác phi tang

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cơ quan này đã di lý Hoàng Trọng Đông (43 tuổi, quê Vĩnh Phúc) từ tỉnh Vĩnh Phúc về Bà Rịa - Vũng Tàu trong tối 20/5 để điều tra làm rõ về hành vi giết người .

Đông được xác định là nghi can đã sát hại chị Nguyễn Thị Th. (37 tuổi, quê Bình Thuận).

Đông tại PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ẢNH: C.T.V

Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận quen chị Th. vào năm 2008 và hai bên có quan hệ tình cảm như vợ chồng.

Ngày 30.6.2015, Đông hẹn chị Th. đến phòng trọ của mình ở Q.Tân Bình (TP,.HCM). Sau khi quan hệ tình dục xong, giữa Đông và chị Th. xảy ra mâu thuẫn vì Đông nghi chị Th. có người khác. Trong lúc chị Th. đang mặc quần áo, Đông dùng tay siết cổ nạn nhân cho tới chết.

Đông lấy khăn tắm quấn thi thể nạn nhân lại, bỏ vào túi ni lông, chạy xe máy từ nhà trọ của mình xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giấu xác .

Khi đến một khu du lịch sinh thái tại xã Mỹ Xuân (H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), Đông ném túi ni lông chứa thi thể chị Th. vào bụi cây rồi quay lại TP.HCM.

Hai tháng sau, Đông trốn về Vĩnh Phúc.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, ngày 4/4, người dân phát hiện một bộ xương người ở khu du lịch sinh thái tại xã Mỹ Xuân nên trình báo cơ quan công an. PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác định nạn nhân là nữ giới, đã chết từ nhiều năm. PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Gia đình chị Th. sau đó đến PC45 trình báo việc chị Th. mất tích. PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau đó xác định thi thể nạn nhân chính là chị Th. và Đông là nghi cạn sát hại chị Th.

