Bí ẩn vụ nghịch tử sát hại mẹ vì không được thừa kế tài sản ở miền Tây

Mới đây, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên xét xử sơ phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Yên (50 tuổi, ngụ xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) và quyết định hủy án, trả hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra lại.

Trước đó, hồi tháng 3, Yên bị TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 20 năm tù về tội "Giết người". Sau bản án sơ thẩm, chị Bùi Thị Hiền (46 tuổi, đại diện bị hại, cũng chính là em gái Yên) có đơn kháng cáo cho rằng anh trai không phải hung thủ giết người , cảnh sát đã bỏ lọt tội phạm nên đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra lại.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hiền phản cung cho rằng mình không giết mẹ. Đại diện bị hại cũng một lần nữa khẳng định anh trai không thể làm chuyện này, cho rằng cơ quan đã bỏ lọt tội phạm. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định hủy án để trả hồ sơ, đề nghị điều tra lại.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Văn Yên là con trai của bà Ngô Thị Liền (67 tuổi), anh ruột của chị Hiền và 2 em gái khác. Người đàn ông này được mẹ ruột cho miếng đất để cất chòi canh tác nhưng không được đứng tên chủ sở hữu.

Do thường xuyên say xỉn, mọi công việc trong gia đình đều do các em gái quyết định nên giữa Yên và các em nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là với chị Hiền, người ở chung với bà Liên.

Nghe thông tin mẹ ruột lập di chúc chia tài sản nhưng không để lại ruộng đất cho mình, Yên tức giận hỏi bà Liên và chị Hiền nhưng 2 người này phủ nhận. Ngày 14/8/2016, trong cơn men say xỉn, Yên được cho là nảy sinh ý định giết chị Hiền rồi tìm tờ di chúc để đối chứng với mẹ.

Rạng sáng hôm sau, Yên mang xe máy giấu ở một khu mộ cách nhà mẹ ruột khoảng 200m. Hắn sau đó nói dối với bà Liên và chị Hiền là xe máy bị rơi xuống mương, nhờ em ruột mang dây ra phụ kéo lên.

Khi đi được khoảng 40m, Yên lén lôi khúc gỗ giấu sẵn trong bụi chuối rồi đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu chị Hiền cho đến khi chị này ngã gục xuống đất và bất tỉnh.

Sau đó, Yên lội xuống kênh trở về nhà mẹ ruột thì nhìn thấy ánh đèn pin nhấp nháy. Nghĩ là chị Hiền tỉnh lại, Yên nhặt thanh tre dài lao đến đánh mạnh một phát vào đầu. Ánh đèn pha rõ mặt nạn nhân, Yên hốt hoảng nhận ra đã đánh nhầm mẹ ruột chứ không phải chị Hiền.

Sau đó, Yên vứt bỏ hung khí chạy vào nhà mẹ ruột, dùng con dao cố gắng cạy tủ thờ. Lúc này, con gái chị Hiền nghe tiếng động, thấy có bóng người bỏ chạy liền chạy ra ngoài kiểm tra.

Phát hiện ánh đèn nhấp nháy phía xa, cô gái lại gần thì phát hiện bà Liên đã tử vong, mặt úp đưới mặt nước. Cách đó không xa, chị Hiền nằm bất tỉnh, bị thương tật tỉ lệ 13%.

