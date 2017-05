Bí ẩn trong căn phòng trọ của “hot girl”

Trần Thị Hương và tang vật vụ án

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2/2017, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện An Dương phát hiện tại khu vực nhà trọ, xã Quốc Tuấn (huyện An Dương) một nhóm đối tượng có nghi vấn về hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đi sâu xác minh, các trinh sát được biết căn phòng trọ này do Trần Thị Hương (29 tuổi, ngụ thôn Hoàng Mai, xã Hồng Thái, cùng huyện An Dương) thuê trọ. Nhìn bề ngoài, Hương cao ráo, xinh đẹp và trẻ hơn so với tuổi của mình. Hàng xóm không ai biết Hương làm gì vì Hương sống khá khép kín, hầu như không giao tiếp với các gia đình xung quanh. Căn phòng trọ của Hương luôn được đóng kín đầy bí mật.

Điều lạ là tuy không có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng Hương có cuộc sống khá sang chảnh. Qua quan sát, người dân thấy cô gái này chỉ giao du với đám đàn ông có vẻ bề ngoài chơi bời, trác táng do nhìn thấy thỉnh thoảng đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ, xăm trổ vào nhà trọ của Hương rồi ở lại đó cả buổi, có khi ở thâu đêm đến sáng hôm sau. Trong số những người đàn ông giao du với Hương có một số thanh niên ở các thôn trong xã Quốc Tuấn.

Những hành vi mờ ám của Hương và bạn bè trong căn phòng trọ đã không qua được đôi mắt quan sát của quần chúng cũng như các điều tra viên Công an huyện An Dương.

Vào 22h30 ngày 6/5 các trinh sát bất ngờ tập kích phòng trọ của Hương tại thôn Như Kiều, bắt quả tang Hương cùng 6 đối tượng khác đang “đập đá” gồm: Nguyễn Văn Chức (26 tuổi, trú thôn Kiều Hạ, xã Quốc Tuấn); Nguyễn Văn Sáu (32 tuổi, trú thôn Tỉnh Thuỷ); Nguyễn Văn Trọng (39 tuổi, trú thôn Hà Nhuận, cùng xã An Hoà, cùng huyện An Dương); Đỗ Ngọc Phương (36 tuổi, trú tại 103/15 phường Lam Sơn, quận Lê Chân); Trần Văn Công (21 tuổi); Trần Như Anh (24 tuổi, cùng trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương).

Khám xét khẩn cấp trên người và nhà trọ của Trần Thị Hương, lực lượng Công an thu được 39,7 gam ma tuý đá, 1 bộ dụng cụ dùng chơi đá cùng nhiều tang vật liên quan khác, đồng thời tiến hành xét nghiệm mẫu nước tiểu các đối tượng, kết quả tất cả đều dương tính với chất ma tuý.

Bị bắt quả tang với những chứng cứ, tang vật không thể chối cãi, buộc Trần Thị Hương phải thú nhận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Thị Hương khai trực tiếp đi mua ma túy về tàng trữ tại nhà trọ, sau đó cùng với 2 đối tượng Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Văn Chức tổ chức cho các đối tượng khác sử dụng, Sáu và Chức cũng khai nhận hành vi cùng Hương tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng Trần Thị Hương, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Văn Chức để điều tra mở rộng, 4 đối tượng còn lại đã được đưa đến Trung tâm giáo dục lao động xã hội Gia Minh (TP Hải Phòng) để điều trị và xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

