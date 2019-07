Bé trai 4 tháng tuổi tử vong khi ở nhà với cha: Gia đình cho rằng nạn nhân bị sặc sữa

Liên quan đến vụ việc cháu bé 4 tháng tuổi ở khu phố 9, phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) tử vong trong lúc ở nhà với cha ruột, hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Sáng 14/7, gia đình đã tiến hành an táng cho cháu bé xấu số, ông ngoại của cháu dù đang nằm viện cũng về nhà để thăm cháu lần cuối. Riêng anh Hoàng Quốc T. (20 tuổi, cha ruột của cháu bé) hiện vẫn đang bị công an tạm giữ, nên không thể về dự đám tang con.

Sáng 14/7, gia đình đã an táng cho bé trai xấu số.

Trước đó, thông tin ban đầu, chiều 12/7, chị Huỳnh Thị N.Y. (21 tuổi) do bận nên ra ngoài và để con ở nhà cho chồng là anh T. trông con trai mới sinh 4 tháng tuổi. Khoảng 17 giờ cùng ngày, người thân về nhà thì tá hỏa thấy cháu nhỏ nằm bất động, toàn thân tím tái, miệng cháu bé có nhiều vệt sữa, có dấu hiệu đã tử vong. Trong khi đó, anh T. đã chạy xe máy rời khỏi nhà.

Nhận thông tin, Công an thị xã Hương Thủy đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin.

Đến trưa 12/7, sau khi bình tĩnh lại thì anh T. cũng đã đến trụ sở Công an phường An Cựu để trình diện, và được di lý về Công an TX. Hương Thủy để lấy lời khai.

Liên quan đến vụ việc, trên trang Facebook cá nhân của mình, chị Y. cho biết, con tôi là do chồng tôi thiếu hiểu biết trong lúc chăm sóc nên mới xảy ra sự việc này chứ không phải là cha giết con.

Chị Y. chia sẻ về cái chết của con mình trên trang cá nhân.

"Với bản tính còn dại dột đã không chịu nỗi áp lực mất con đã bỏ đi và có ý định tự tử. Gia đình tôi trong lúc hoảng loạn mới trình báo lên công an. Tôi quá đau xót không biết chuyện gì xảy ra nên trình báo công an để khám nghiệm tử thi và thêm mục đích là tìm chồng tôi về... Khám nghiệm tử thi trả lời con tôi bị sặc sữa. Sau khi bình tĩnh lại tôi mới thấy sự việc chỉ là chồng tôi ko biết chăm con…", chị Y. chia sẻ.

Trưa 14/7, PV có mặt tại nhà của chị Y. để mong tìm hiểu thông tin khách quan. Tuy nhiên, do quá đau buồn về sự việc nên hiện gia đình không muốn chia sẻ thêm gì, nhưng hầu hết người nhà đều tin rằng cháu bé tử vong là do bị sặc sữa và mong cơ quan công an sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Còn hàng xóm cho biết, anh T. quê ở miền Bắc, sau khi tổ chức đám cưới với chị Y. thì về địa phương để ở rể. Thanh niên này không có nghề nghiệp ổn định, tuy có tính nghiện game, nhưng sống rất hiền lành và thương vợ con.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)

