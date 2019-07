Bẻ khóa trộm đồ nhà hàng xóm vì thiếu tiền chơi điện tử

Ngày 19/7, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Quân (19 tuổi, trú xã Thuần Thiện) về hành vi Trộm cắp tài, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can Quân tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo điều tra, tối 6/7, Quân bẻ khóa cửa đột nhập nhà chị Võ Thị Luyến (34 tuổi, trú cùng xóm) lấy trộm hai điện thoại trị giá khoảng 15 triệu đồng, đem bán lấy tiền chơi điện tử và tiêu xài cá nhân.

Từ tin báo của nạn nhân, Quân bị cảnh sát lần ra. Đạo chích khai trong tháng 6 đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, chiếm đoạt gần 40 triệu đồng.

