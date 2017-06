Bé gái mắc bệnh động kinh bị 2 anh em rể xâm hại tình dục nhiều lần

Chiều 16/6, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đã bàn giao 2 đối tượng liên quan đến vụ việc bé gái dưới tuổi vị thành niên bị hiếp dâm cho Công an huyện Nam Giang và Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 4/6, Công an huyện Đại Lộc tiếp nhận đơn tố cáo của ông Lê Đông (trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về việc con gái mình là cháu Lê Thị T. (SN 2001) bị 2 đối tượng Nguyễn Tỉnh (SN 1970) và Nguyễn Lệ (SN 1970, cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) xâm hại tình dục.

Thông tin ban đầu, vào khoảng giữa năm 2016, ông Đông và vợ dẫn cháu T. lên rẫy núi Mò O, thuộc địa phận Nam Giang làm việc. Cháu T. vốn mắc bệnh động kinh nặng từ nhỏ nên tính tình khù khờ và không được đi học, hằng ngày em ở nhà phụ việc cùng cha mẹ.

Đối tượng Nguyễn Tỉnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Bích Trinh

Trong lúc làm việc thì gia đình có chuyện gấp nên vợ chồng ông Đông đã gửi con gái mình cho ông Nguyễn Tỉnh (bà con xa bên nhà mẹ cháu T. và cũng là hàng xóm_PV) trông giúp.

Tối đó T. qua lán nhà ông Tỉnh cách lán mình 100 mét để ăn cơm, tại đây, T. đã bị đối tượng dở trò đồi bại. Tiếp theo đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu thêm 2 lần nữa vào lúc T. đang cột bò và lần cuối khi T. đang ngủ một mình tại lán trại.

Sau đó không lâu, ông Nguyễn Lệ, là em rể ông Tỉnh và cũng là hàng xóm nhà cháu T. đe dọa xâm hại tình dục 4 lần, trong đó 3 lần tại lán trại và 1 lần tại nhà mình.

Sau khi thực hiện hành vi của mình, ông Lệ đã cho tiền cháu T. và dặn không được nói với ba mẹ nếu không sẽ bị đánh đòn.

Vụ việc gần như chìm vào quên lãng, tuy nhiên vào cuối tháng 5 năm 2017, trong lúc nhậu say, ông Lệ đã vào nhà ông Đông và có những lời nói kích động.

Sau khi gia đình gặn hỏi, T. đã kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình ông Đông đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, gia đình ông Tỉnh đã nhiều lần đến xin lỗi gia đình T. nhưng không được chấp nhận. Ngày 4/6, 2 đối tượng đã đến Công an huyện Đại Lộc tự thú.

Ngay sau đó, Công an huyện Đại Lộc đã bàn giao đối tượng Tỉnh cho Công an huyện Nam Giang và đối tượng Lệ cho công an tỉnh Quảng Nam.

Ngày 15/6, Công an huyện Nam Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Tỉnh để làm rõ hành vi " hiếp dâm".

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Bích Trinh_Tâm Trí