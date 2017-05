Bé gái bị ném hỏng mắt, nhà trường phải bồi thường hơn 100 triệu đồng

Chiều 16/5, tại phiên toà sơ thẩm, TAND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) tuyên Trường tiểu học Hải An phải bồi thường hơn 100 triệu đồng cho gia đình nữ sinh Vũ Phương Anh (lớp 1A, Trường tiểu học xã Hải An, huyện tĩnh Gia) - bé gái bị hỏng một mắt trái do bạn học trong lúc nô đùa đã ném thước kẻ trúng người.

Bé Phương Anh đến tham dự phiên toà cùng người thân. Ảnh: Lam Sơn.

Bản án xác định, khoảng 15h20 ngày 15/1/2016 trong giờ ra chơi, em Lê Ngọc Tuấn (lớp 1A) nô đùa cùng một bạn trai lớp 1B đã dùng thước gỗ bị gãy ném nhau và không may trúng mắt trái Phương Anh.

Cô giáo chủ nhiệm đã đưa Phương Anh đến trạm y tế xã sơ cứu đồng thời báo cho người thân đến đưa bé gái lên tuyến trên điều trị. Tại Bệnh viện mắt Trung ương, bác sĩ chẩn đoán bé gái bị vỡ nhãn cầu, mất tổ chức nội nhãn, bong võng mạc, xuất huyết nội nhãn, tiên lượng sẽ bị mù vĩnh viễn, thương tật 41%.

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, gia đình nhận được 10 triệu đồng từ Hội cha mẹ học sinh quyên góp. Dịp tết Nguyên Đán vừa qua, Phương Anh mới trở về địa phương, nhà trường đã cử đại diện đến thăm hỏi và trao hơn 15 triệu đồng tiền ủng hộ (lần 2). Tuy nhiên, gia đình đã từ chối nhận số tiền này.

Về phía gia đình cháu Tuấn hứa hỗ trợ gia đình Phương Anh 10 triệu, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên mới tạm chuyển được 4 triệu. Mới đây, gia đình cháu Tuấn mang đến hỗ trợ tiếp số tiền 3 triệu nhưng gia đình Phương Anh không nhận.

Trình bày tại toà, chị Nguyễn Thị Hà (mẹ bé Phương Anh) cho hay, nhà trường thiếu trách nhiệm khi con gái bị tai nạn. “Ban giám hiệu không đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, chậm làm giấy xác nhận (thay thẻ học sinh) khiến con gái tôi không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong quá trình điều trị tại bệnh viện”, người mẹ nói.

Theo chị Hà, thời gian qua, gia đình cũng nhiều lần gặp Ban giám hiệu trường Tiểu học Hải An yêu cầu nhà trường có trách nhiệm, đồng thời gửi đơn đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tĩnh Gia “nhưng tất cả đều rơi vào im lặng”. Trong khi đó, sau khi bị nạn, Phương Anh phải học lại lớp 1 và việc học của cháu gặp nhiều khó khăn, sức khoẻ giảm sút.

Bức xúc trước cách trả lời vòng vo của cơ sở giáo dục, gia đình Phương Anh đâm đơn kiện đòi Trường tiểu học Hải An bồi thường với lý do sức khoẻ bé bị xâm hại.

Tại phiên tòa, bà Định Thị Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hải An khẳng định, đầu năm học, nhà trường đã phổ biến nội quy, quy chế nhà trường đến từng học sinh, phụ huynh. Nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh và có dán nội quy tại các lớp học. “Một trong những nội quy dành cho học sinh đó là không sử dụng các vật cứng, nguy hiểm để chơi đùa… vì vậy nhà trường không có lỗi trong công tác quản lý nên không chấp nhận bồi thường theo đơn kiện của gia đình cháu Phương Anh”, nữ Hiệu trưởng trình bày.

