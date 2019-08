Ngày 1/8, Thượng tá Thái Khắc Thống - Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Giao (67 tuổi, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".



Đối tượng Giao. ẢNH: BNA

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 17/7, cháu T.T.N.A. (7 tuổi) đi sang nhà ông Giao để chơi với bạn nhưng chỉ có ông Giao ở nhà.

Lúc này, ông Giao gọi cháu A. đi vào giường ngủ rồi nói cháu bé tụt quần xuống, sau đó sờ vào vùng kín của cháu bé. Thực hiện hành vi đồi bại, ông Giao dặn cháu bé về nhà không được nói với ai.

Đến tối, khi tắm cho con, người mẹ phát hiện bộ phận sinh dục của cháu bé bị tổn thương nên gặng hỏi thì cháu A. nói là do ông Giao gây ra. Sau đó người mẹ đã làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đô Lương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Trần Minh Giao đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trước khi gây án đối tượng có uống rượu dẫn đến không làm chủ được bản thân.



V. Đồng

