Bé gái 6 tuổi thơ ngây kể lại giây phút bị hàng xóm kéo vào buồng xâm hại

Theo lời bé Đ.(nạn nhân), trước khi vào nhà, đối tượng tự mở cổng rồi tiến đến gần cháu Đ. và bảo lấy cho y chai nước. Lúc này chị gái của nạn nhân cũng có ở nhà nhưng đang đun nấu dưới khu bếp.

Nạn nhân thuật lại sự việc.

Trong khi cầm chai nước trên tay, T. đã kéo cháu bé vào trong buồng rồi vật ngã lên giường để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Bé Đ. nhớ lại, trong lúc đối tượng thực hiện hành vi, dù bé rất sợ nhưng vì bị đe dọa nên không dám kêu. Sự việc chỉ dừng lại khi đối tượng thấy cháu M. (chị gái hơn 1 tuổi) từ dưới bếp đi lên. Đối tượng kéo quần lên và rời khỏi nhà nhưng không quên quay lại đe dọa cả hai chị em nạn nhân nhằm che giấu hành vi

Trước đó, ông Nguyễn Văn H. (SN 1969) trú tại thôn Tranh, xã Vô tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đã có đơn trình bày, vào khoảng 17h ngày 31/8/2018, anh Phạm Hoàng T. (hàng xóm) có hành vi hiếp dâm con gái anh là bé Nguyễn Gia Đ. (6 tuổi).

T. tự mở cổng vào nhà nạn nhân

Theo gia đình nạn nhân, ngoài vụ việc trên, khoảng tháng 9 – tháng 10 năm 2017 đã có một lần T. rủ cháu Đ. sang nhà chơi. Sau đó, T. đưa cháu Đ. vào trong nhà tắm và dỗ dành cưỡng ép cháu, thực hiện hành vi cưỡng hiếp cháu bé.

Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp làm rõ

Liên quan đến vụ việc, ngày 9/10 trao đổi với PV, ông Đỗ Đức Trịnh, trưởng công an huyện Lục Nam cho hay, vụ việc đã được đơn vị tiếp nhận từ địa phương và đang phối với Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Giang để làm rõ.

Gia đình nạn nhân cách nhà đối tượng khoảng 100 mét

Đại tá Trần Văn Hải - Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Bắc Giang cũng xác nhận, vào ngày 5/9 đơn vị đã tiếp nhận thông và toàn bộ hồ sơ vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra Công an huyện Lục Nam thụ lý.

Về kết quả giám định ông Hải cho hay, hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên kết quả sẽ được công bố theo quy định. Đồng thời ông Hải cho biết thêm, vụ việc đã được báo cáo giám đốc công an tỉnh và sẽ điều tra khách quan, đúng pháp luật.

Lối lên căn buồng xảy ra sự việc từ bếp

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phú - trưởng công an xã Vô Tranh thông tin, hôm mồng 2/9 công an xã nhận được thông tin tuy nhiên đúng ngày nghỉ nên vào ngày mồng 4/9 gia đình cháu Đ. ra UBND xã trình báo. Cùng thời điểm này công an xã vào gia đình đối tượng và triệu tập cùng người giám hộ ra trụ sở để làm việc.

Bé Đ. vẫn còn nhớ từng động tác của T.

Ông Phú cho biết thêm, sau khi nghe trình bày của cháu Đ. khớp với đơn trình báo của bố mẹ, phía công an xã đã đưa bé Đ. sang trạm y tế của xã để kiểm tra sức khỏe và đề nghị công an huyện Lục Nam về để tiếp nhận.

Ban đầu, đối tượng T. có thừa nhận hành vi theo như lời kể của nạn nhân.

Theo Minh Ngọc/Thời Đại

