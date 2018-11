Bé gái 14 tuổi bị cha nuôi cưỡng bức

Ngày 1/11, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Tòng (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé Thủy (tên đã thay đổi, 14 tuổi), con nuôi của nghi can.

Nguyễn Tấn Tòng. Ảnh công an cung cấp.

Theo nhà chức trách, hơn một tuần trước Tòng đến cơ quan điều tra đầu thú khi chính quyền xã An Trạch tố cáo nghi can. Tòng khai khoảng 3 năm trước anh ta từng xâm hại bé Thủy một lần khi vợ vắng nhà.

Đầu tháng 9/2018, Tòng đi nhậu về thì thấy Thủy ở nhà một mình. Anh ta sau đó cưỡng bức con gái nuôi và dặn nạn nhân không được nói với mẹ.

Ngày 9/10, Thủy đến trường với biểu hiện tâm lý suy sụp. Thầy cô hỏi thăm thì nữ sinh này kể lại mọi chuyện mà cha nuôi đã làm với em.

Theo Zing.vn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật