Bắt 'yêu râu xanh' hiếp dâm con gái bạn thân mới 9 tuổi

Ảnh minh họa

Ngày 23-1, Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Tải (33 tuổi, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, theo điều tra của cơ quan công an, vào 12 giờ ngày 10-1, Tải đến nhà bạn thân là anh C., trú huyện Đô Lương, chơi. Lúc này do có việc đột xuất phải đi nên anh C. nhờ Tải ở lại trông nhà và trông con gái 9 tuổi hộ.

Khi anh C. vừa ra ngoài thì Tải cũng rủ cháu N. (9 tuổi, con gái anh C.) sang nhà ông bà nội cháu gần đó để chơi. Khi thấy nhà vắng người, Tải liền thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Tải bỏ về nhà. Tuy nhiên, 2 ngày sau, Tải đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý Tải trước pháp luật.

Theo Nld.com.vn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật