Bắt thêm nhiều đối tượng trong đường dây cung cấp thiết bị phục vụ gian lận thi cử

Liên quan tới đường dây chuyên cung cấp, bán thiết bị phục vụ gian lận thi cử siêu nhỏ, cơ quan điều tra vừa làm rõ thêm 2 cơ sở, bắt nhiều đối tượng để mở rộng điều tra.

Theo đó, ngày 20/6, sau khi nhận được tin báo, cảnh sát kiểm tra phòng trọ của Đặng Công Bão và Nguyễn Thế Mạnh (cùng sinh năm 1996 quê tại tỉnh Bắc Ninh) tại ngách 57/45 đường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Qua đó, phát hiện gần 200 thiết bị camera giấu kín, thiết bị rung, tai nghe siêu nhỏ phục vụ gian lận trong thi cử.

Tại cơ quan công an, Bão và Mạnh khai nhập các thiết bị từ đầu mối tại tỉnh Lạng Sơn với giá 400.000-1,6 triệu đồng rồi bán cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội giá gấp đôi.

Hàng trăm thiết bị tai nghe siêu nhỏ, camera giấu kín được cảnh sát phát hiện tại 2 cơ sở.

Từ cơ sở này, ngày 21/6, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với cơ quan chức năng khám xét, bắt đối tượng Trần Thị Quỳnh (SN 1992), kinh doanh ki-ốt số 1, chợ Thượng mại quốc tế Việt – Trung, TP Lạng Sơn.

Tại gian hàng của Quỳnh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 thiết bị camera siêu nhỏ, máy ghi âm, camera giấu kín cùng nhiều thiết bị công nghệ cao nghi được dùng để phục vụ cho việc gian lận thi cử.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Quỳnh khai nhận nhập số hàng này ở chợ Đồng Đăng, sau đó phân phối đi các nơi. Khách có nhu cầu mua hàng sẽ giao dịch qua điện thoại, Zalo, nhận hàng thành công thì chuyển tiền qua ngân hàng. Theo Quỳnh, tất cả những khách mua mặt hàng này chỉ đặt mua, giao dịch online.

Tai nghe siêu nhỏ bằng hạt đậu phục vụ gian lận thi cử.

Tối ngày 21/6, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục khám xét Công ty Thiết bị Bảo An có địa chỉ số 52, đường Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) do Lâm Văn Bồ (quê ở tỉnh Bắc Giang) làm chủ. Cơ sở này cũng liên quan đến đường dây buôn bán, cung cấp thiết bị gian lận thi cử của Nguyễn Thế Mạnh và Đặng Công Bão.

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ hơn 100 bộ camera ngụy trang, máy ghi âm, thiết bị công nghệ cao.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1990, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội), nhân viên bán hàng của Công ty thiết bị Bảo An khai nhận, ban đầu công ty chỉ bán camera giám sát ngoài trời, trong nhà.

Sau đó, thấy nhiều khách hỏi mua camera ngụy trang nên Lâm Văn Bồ nhập thêm về bán. Cơ sở này chủ yếu bán hàng qua các trang mạng xã hội, khách có nhu cầu sẽ thuê người chuyển đến tận địa chỉ giao hàng và nhận tiền.

Hai đối tượng Trần Thị Quỳnh (áo trắng) và Nguyễn Thị Nga tại cơ quan công an.

Sau 2 ngày, Công an Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã thu giữ được hơn 700 bộ thiết bị công nghệ cao, nghi để phục vụ gian lận thi cử các môn tự luận và trắc nghiệm cho các thí sinh.

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Trần Hoàng Tuấn (Phó đội trưởng Đội hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, cách thức hoạt động, buôn bán của các đối tượng này rất tinh vi, chỉ giao dịch online. Cách thức giao dịch hầu hết là chuyển hàng qua bưu điện, nhà xe. Các đối tượng cũng yêu cầu khách hàng khi bị cơ quan phát hiện không được khai ra địa chỉ giao dịch. “So với những năm trước, những năm gần đây các thiết bị công nghệ này ngày càng hiện đại, tinh vi hơn. Chúng được thiết kế nhỏ gọn, chỉ bằng hạt đậu, do vậy nếu người mua thực hiện hành vi gian lận thi cử thì rất khó phát hiện”, thiếu tá Trần Hoàng Tuấn nói.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật