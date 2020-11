Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt Lê Đình Vũ - thượng úy Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM để điều tra hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Theo đó, tối 2/7/2019, N.M.Q.(ngụ quận 1) bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt quả tang do tàng trữ 50 gram ma túy tổng hợp tại một khách sạn. Q. bị đưa về công an phường lấy lời khai và đưa tiền cho Vũ nên được cho về, không xử lý trách nhiệm hình sự.

Một người khác có tên L.Q.T. (ngụ quận Gò Vấp) cũng khai rằng bị Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) bắt quả tang đang tàng trữ 10 viên thuốc lắc và 0,7 gram ma túy tại một quán bar. Sau đó, người thân T. đã mang 50 triệu đồng đến đưa cho Vũ tại hành lang công an phường. Ngoài ra, lời khai của T. còn cho rằng Vũ nhận thêm 10 triệu đồng trong ví của T. và đối tượng được cho về sau đó.

Liên quan vụ việc nhận tiền chạy tội, trước đó, Công an TP HCM đã bắt giam 7 cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa gồm: thiếu tá Phạm Thanh Tuấn (Trưởng công an phường), trung tá Lê Văn Quý (Phó trưởng công an phường), trung tá Lê Văn Hòa (Phó trưởng công an phường), thượng úy Nguyễn Đăng Chiến, đại úy Nguyễn Đức Hiền, đại úy Võ Quang Kế và thượng úy Phạm Ngọc Vy.



Theo thông tin ban đầu, ngày 6/9/2019, L.N.M. bị Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) bắt quả tang khi đang tàng trữ 20 viên thuốc lắc và 5 khay ma túy tổng hợp. Thượng úy Nguyễn Đăng Chiến là người lấy lời khai ban đầu của M. Sau đó, M. được sử dụng điện thoại gọi cho người nhà đem 100 triệu đồng đến và được cho về.

Sau vụ việc này, ngày 8/12/2019, L.M.C. bị Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) bắt quả tang do có hành vi tàng trữ 1,2 g ma túy đá trong người. Sau khi được lấy lời khai, đại úy Nguyễn Đức Hiền đã gặp C. yêu cầu đưa tiền sẽ giải quyết cho về nhà.

Hiền cho C. sử dụng điện thoại gọi người nhà đem 140 triệu và 2 chỉ vàng đến. Hiền hướng dẫn C. để tiền và vàng trong nhà vệ sinh, sáng hôm sau Hiền cho C. về.

Trong vụ việc này, những đối tượng như L.N.M, L.M.C có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nhưng các cán bộ công an phường đã làm thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích sau khi người nhà mang tiền đến. Vụ án đang được Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngọc Quyên

