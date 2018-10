Bắt thanh niên sát hại cô gái sau khi "vui vẻ" ở nhà nghỉ

Ngày 25/10, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM tiến hành di lý Nguyễn Thanh Danh (SN 1982, ngụ tỉnh Bến Tre) sát hại chị T.T.V. (28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú quận 6) tại 1 nhà nghỉ ở khu vực.

Bước đầu nghi can thừa nhận sát hại chị V. với mục đích cướp tài sản nên đã rủ tới nhà nghỉ nói trên để "vui vẻ". Sau khi vui vẻ, anh ta dùng hung khí tấn công vào cổ khiến chị V. tử vong.

Như đã thông tin, đầu giờ chiều 23/10, nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) đi cùng chị V. vào nhà nghỉ khu phố 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân để thuê phòng nghỉ.

Khoảng 16h cùng ngày, nam thanh niên xuống dưới đón xe rời đi. Tiếp tân không thấy cô gái đi cùng xuống trả phòng nên nghi ngờ.

Người này lên phòng gõ cửa nhưng không ai trả lời nên đã lấy khoá mở cửa thì hốt hoảng phát hiện chị V. tử vong trên giường với nhiều vết máu.

Công an đã có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Bước đầu, công an xác định, cô gái có nhiều vết thương ở phần cổ, nhiều tài sản trên người bị mất. Công an nhận định nạn nhân bị sát hại cướp tài sản.

Công an xác định nam thanh niên vào nhà nghỉ cùng chị V. là Danh. Nam thanh niên sau khi sát hại người tình đã đón xe ôm chở đến ngã tư Bà Hom, quận Bình Tân. Tại đây, anh ta tiếp tục đón xe buýt đi về hướng ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức.

Qua truy xét, công an đã lần theo dấu vết nghi can và phát hiện đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Phước vào ngày 24/10. Công an đã tiến hành vây bắt khống chế di lý đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an.

