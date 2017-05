Bắt tên trộm 23 tuổi dụ dỗ bé gái 8 tuổi ra nghĩa địa hiếp dâm rồi bỏ trốn

Chiều 26/5, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Văn Phước An (SN 1994, trú đội 7, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), nghi can hiếp dâm một bé 8 tuổi tại một nghĩa địa ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Nạn nhân là cháu P.T.N.M. (SN 2009), trú phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn.

Trước đó, sáng ngày 24/5, cháu M. đang ở một mình tại nhà bà nội (do bố mẹ ly hôn nên cháu M. sống cùng bà nội) thì bị một đối tượng vào nhà dụ dỗ chở đi.

Trưa cùng ngày sau khi về nhà và không thấy cháu gái nên bà Nội cháu M. đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Nghi can Đặng Văn Phước An tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.Bính

Đến gần 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an cùng người dân phát hiện cháu M. đang trong trạng thái hoảng loạn, khóc lóc đứng tại nghĩa địa Gò Khảm (thuộc phường Điện An, thị xã Điện Bàn), cách nhà khoảng 6 km.

Sau khi trấn tĩnh, cháu M. cho biết, bị một nam thanh niên vào nhà dụ dỗ nói là dẫn cháu đi kiếm bà nội rồi chở đến nghĩa trang và dở trò đồi bại.

Từ mô tả của cháu bé và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 26/5, lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi can Đặng Văn Phước An. Đồng thời thu giữ được tang vật là một ví da và một số giấy tờ, thẻ ATM.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, sáng ngày 24/5, An đi xe đạp dạo quanh để tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. Khi thấy cháu M. ở nhà một mình, đối tượng đã lẻn vào trộm ví da trong đó có 200 ngàn đồng và dụ dỗ chở bé gái 8 tuổi đến nghĩa địa giở trò đồi bại rồi bỏ trốn.

Được biết, nam thanh niên này không có nghề nghiệp ổn định, không biết chữ và nổi tiếng hay trộm cắp vặt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tâm Trí