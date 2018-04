Bắt tạm giam đôi vợ chồng mang ô tô thế chấp đi bán

Ngày 17/4, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cặp vợ chồng Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Chiếc ô tô Toyota Camry mà vợ chồng Lẫm, Quyết mang đi bán

Cụ thể, vào ngày 16/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962) và vợ là Phạm Thị Quyết (SN 1967), cùng trú tại số nhà 138, tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, để phục vụ công tác điều tra về hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua cặp vợ chồng Nguyễn Văn Lẫm - Phạm Thị Quyết đã sử dụng chiếc xe ô tô Toyota Camry đăng ký mang BKS 17K - 9966 thế chấp, bán cho người khác để thực hiện hành vi chiếm đoạt khoảng 900 triệu đồng.

Trước đó, ngày 12/4/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng Lẫm - Quyết theo điều 175 Bộ Luật hình sự. Lệnh bắt tạm giam được VKSND Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan điều tra phê chuẩn cùng ngày.

Vụ việc đang được Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý theo luật định.

