Bắt sòng bạc 'khủng' ở Tây Nguyên: Phía sau những cuộc vây thất bại

Việc Bộ Công an phải vào cuộc triệt phá sòng bạc của Hùng khiến dư luận không khỏi thắc mắc: Liệu nghiệp vụ của các đơn vị thực thi pháp luật của tỉnh Gia Lai quá yếu, hay có sự tiếp tay?

Hễ xuất quân, là... thất bại!

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Trước khi Bộ Công an bắt sòng bạc của Hùng, lực lượng hình sự tỉnh Gia Lai cũng đã nắm được thông tin về tên này và tổ chức bắt không dưới 3 lần. Tuy nhiên, lần nào ập vào họ cũng bỏ chạy hết, không đạt được yêu cầu triệt phá, mà chỉ tạm giữ được phương tiện và xử lý hành chính một số người.

Thượng tá Sơn nói công an tỉnh mà bảo huy động được lực lượng hơn 200 quân như Bộ Công an đã tổ chức để bắt trọn ổ cả sòng bạc như mới đây thì rất khó. Trong khi quân số Phòng Cảnh sát hình sự chỉ có hơn 50 người, nên cần sự phối hợp với lực lượng khác. Mà hễ phối hợp, thì yếu tố tuyệt đối giữ bí mật thông tin lại không đảm bảo. Cán bộ chiến sĩ của tỉnh không bao che nhưng khi được huy động, anh em nhiều lúc “vui miệng” hay muốn hoành tráng “nổ lên” tổ chức bắt cái nọ cái kia, nhất là những bạn trẻ đã làm lộ thông tin.

Còn như Bộ Công an thì điều lính tập trung về trại, rồi đồng loạt lên xe đi. Lính của Bộ trình độ, nghiệp vụ cũng hơn ở tỉnh. Hơn nữa Cục CSHS, Cảnh sát đặc nhiệm (Bộ Công an) đã bắt nhiều vụ trên toàn quốc nên có kinh nghiệm. Công an tỉnh rất muốn làm được như Bộ nhưng “lực bất tòng tâm”.

“Qua vụ Bộ Công an bắt sòng bạc của Hùng “si đa” này, Công an tỉnh sẽ phải rút ra nhiều kinh nghiệm về nắm tình hình, triển khai lực lượng. Tổ chức lượng lớn mà vẫn phải đảm bảo qui mô, an toàn cho cả người thực hiện và các đối tượng bị bắt” - thượng tá Sơn nói.

Còn theo Bí thư Huyện ủy Đắk Đoa Nguyễn Hữu Thọ, sòng bạc này hoạt động di động, công an huyện đã phối hợp truy quét nhiều lần nhưng đều thất bại. Bởi, mỗi lần xuất quân các đối tượng đều phát hiện được và di chuyển ngay. Các đối tượng này đều có “cảnh giới”.

Về câu hỏi liệu rằng có “tay trong” không? Ông Thọ nói “Họ tổ chức đánh bạc thì phóng viên biết thừa rồi. Nó phải tổ chức, cảnh giới từ xa. Chỉ cần xuất quân là các đối tượng biết. Không phải dễ dàng mà bắt được”.

Lai lịch Hùng 'si đa'

Về lai lịch của Hùng, thượng tá Trần Trọng Sơn cho biết trước kia tên này buôn bán gỗ lậu ở huyện Ia Grai (Gia Lai). Đây là kẻ hoạt động ở nhiều “lĩnh vực” khác nhau và liên quan đến những vụ tranh giành mua bán gỗ, xã hội đen.

Theo xác minh riêng của phóng viên Tiền Phong về Hùng “si đa”, từ năm 15 tuổi đã có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Năm 2000 có tiền sự về tội Cưỡng đoạt tài sản. Năm 2001 tiền sự về tội Gây rối trật tự công cộng. Năm 2018 Hùng “si đa” có tai tiếng về việc tham gia đánh bạc lưu động, đến 2019 thì tổ chức mở sòng bạc.

Khoảng 2h ngày 31/3, Cục Cảnh sát hình sự C02 phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động K02 - Bộ Công an) đột kích vào ổ cờ bạc tại một rẫy điều thuộc thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai) bắt 130 người đang chơi bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 60 ôtô các loại.

