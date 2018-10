Bắt 'siêu trộm' đục két sắt, trộm tiền ở 20 cửa hàng tiện lợi

Công an Q.Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an Q.9, 12, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM và Công an TX.Thuận An để điều tra về hàng loạt vụ trộm nhắm vào những cửa hàng tiện lợi trên các địa bàn này và có chung thủ đoạn, cách thức gây án.

Nguồn thông tin cho hay, Công an Q.Thủ Đức vừa bắt một số đối tượng trong băng trộm chuyên đục két sắt cửa hàng tiện lợi và đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt cửa hàng ở TP.HCM và Bình Dương bị đục két sắt một cách táo tợn

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây tại địa bàn Q.9 xảy ra ít nhất 5 vụ trộm đột nhập vào các cửa hàng tiện lợi như: V.M, C.C... để đục két sắt, lấy tiền. Mỗi vụ như thế, các cửa hàng mất từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng tiền bán hàng cất giữ trong két sắt.

Cũng trong giai đoạn này, tại các cửa hàng tiện lợi ở Q.Thủ Đức, 12 và ở TX.Thuận An tỉnh Bình Dương cũng xảy ra các vụ đục két sắt, trộm tiền tương tự. Lực lượng công an các địa bàn cùng vào cuộc điều tra.

Hai đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an

Riêng Công an Q.Thủ Đức xác lập chuyên án để điều tra, có sự phối hợp cùng nhiều đơn vị khác. Bước đầu, công an đã bắt 2 đối tượng thực hiện khoảng 20 vụ trộm két sắt ở các cửa hàng tiện lợi.

Hai đối tượng được xác định là Vũ Văn Biên (SN 1978) và Vũ Ngọc Hưng (SN 1980, cùng quê Thái Bình). Hiện Công an Q.Thủ Đức đang mở rộng điều tra.

