Bắt quả tang 5 cặp nam nữ mua bán dâm và hơn 10 cô gái chờ đến lượt bán dâm trong nhà nghỉ

Ngày 15/10, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán dâm được tổ chức tinh vi tại nhà nghỉ An Định (phường Ghênh Ráng) do Trần Thanh Sơn (SN 1982, trú TP Quy Nhơn) làm chủ.

Trước đó, lực lượng trinh sát Công an TP Quy Nhơn đã bất ngờ ập vào kiểm tra nhà nghỉ An Định. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 5 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 5 phòng khác nhau.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện hơn 10 cô gái khác đang ở nhà nghỉ để chờ bán dâm.

Công an TP Quy Nhơn sau đó đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Sơn cùng Nguyễn Cảnh Tài (41 tuổi, trú phường Ghềnh Ráng), Võ Thành Duy (34 tuổi, trú phường Hải Cảng) và Nguyễn Quốc Hưng (28 tuổi, trú phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) là những nhân viên làm việc tại nhà nghỉ An Định để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ đường dây chuyên cung cấp gái mại dâm tại TP Quy Nhơn.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận là chủ nhà nghỉ và người đứng đầu đường dây mại dâm. Sơn tuyển các cô gái xinh đẹp và bố trí ăn ở tại nhà nghỉ. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Sơn điều các gái bán dâm của mình lên phòng phục vụ rồi thu tiền hoa hồng.

