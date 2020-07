Bắt nhóm sản xuất, lưu hành tiền giả liên tỉnh

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bắt giữ một nhóm người có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Theo điều tra, tối 24/2, Công an xã Sông Xoài (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) bắt quả tang Trần Anh Khoa và Huỳnh Thị Kim Ngọc (vợ Khoa, ngụ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) có hành vi dùng tiền giả để mua đồ tại một cửa hàng.

Bị can Lê Ngọc Hải tại cơ quan công an.

Qua khám xét nhanh, công an phát hiện và lập biên bản thu giữ 200 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng được cho là tiền giả.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã giao Phòng An ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Bước đầu Khoa thừa nhận số tiền trên là tiền giả, được Khoa đặt mua của một người rao bán trên mạng.

Từ thông tin thu thập được, hai ngày sau, công an đã bắt giữ Lê Ngọc Hải (ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) cùng một số người có liên quan.

Khám xét nhà của Hải tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện làm tiền giả gồm: Máy vi tính, máy in màu, máy scan và phẩm màu…

Hải khai nhận gia đình Hải làm nghề in ấn và dịch vụ quảng cáo. Đầu năm 2020, Hải nảy sinh ý định làm tiền giả.

Hải đã lên mạng tìm hiểu cách thức sản xuất tiền giả và bắt đầu làm tiền giả từ tháng 2/2020. Chỉ trong khoảng 10 ngày, Hải đã làm được hơn 1.000 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Sau đó Hải đăng lên mạng rao bán cho những người có nhu cầu, thu về số tiền là 130 triệu đồng.

Những người mua tiền giả của Hải đã mang bán lại cho nhiều người khác với tỷ lệ một triệu đồng tiền thật quy thành 2,5- 5 triệu đồng tiền giả. Sau đó, những người này đến các tiệm tạp hóa nhỏ, cây xăng, mua hàng giá trị thấp để nhận tiền thối.

Thượng tá Lê Bá Trung, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết Cơ quan ANĐT đã khởi tố 13 bị can có liên quan đến vụ án. Trong đó đã bắt giữ 12 bị can, ra quyết định truy nã một bị can đang bỏ trốn. Công an thu giữ gần 400 tờ t iền giả (tương đương 200 triệu đồng) mà những người này chưa kịp lưu hành ra thị trường.

Đây là một trong những đường dây sản xuất, vận chuyển, lưu hành tiền giả có quy mô lớn được Công an Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện, điều tra. Đường dây này hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành khác nhau, có nhiều người tham gia nên quá trình phá án gặp nhiều khó khăn.

"Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng các đơn vị bạn cũng như được s

Theo Pháp luật TP HCM

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật