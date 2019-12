Bắt nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 75 tỷ đồng ở Nghệ An

Ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 21 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về tội Tổ chức đánh bạc.



Theo đó, đối tượng Lê Tuấn Dũng (SN 1982, trú tại khối 22, phường Hưng Bình, TP. Vinh) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an. ẢNH: V. L

Các đối tượng đã thiết lập tổng đại lý cá độ bóng đá tại Nghệ An, sau đó mở rộng thành nhiều đại lý cấp dưới để cung cấp tài khoản cho người chơi có nhu cầu. Chỉ trong khoảng 1 tháng, số tiền đánh bạc trong đường dây này lên tới hơn 75 tỷ đồng.

Được biết, từ năm 2012, Dũng làm tổng đại lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang "bong88", sau đó các đại lý phía dưới sẽ cung cấp tài khoản cho người chơi. Các con bạc sẽ được cấp tài khoản member để trực tiếp cá cược trên trang web, tùy từng tài khoản member mà thỏa thuận về hạn mức điểm và giá điểm khác nhau.

Khi vào các trang web cá độ và đăng nhập, người chơi sẽ tham gia cá độ tất cả các giải đấu ở trong nước và thế giới. Kết thúc cá độ, các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng, thua hàng tuần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Với cách thức như vậy, chỉ trong thời gian gần 1 tháng, đường dây này đã tham gia đánh bạc với số tiền hơn 75 tỷ đồng.

V. Đồng

