Bắt nguyên phó Giám đốc doanh nghiệp sau 28 năm trốn trại

Đối tượng Chu Lâm Châu

Ngày 17/9, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt được đối tượng có lệnh truy nã cách đây 28 năm là Chu Lâm Châu (59 tuổi), khi đang lẩn trốn tại thôn 7, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 1990, lúc này Chu Lâm Châu đang chấp hành án tại trại giam An Phước (Bình Dương) thuộc Cục V26, Bộ Công an về hành vi lái xe gây tai nạn chết người, lợi dụng thời gian lao động cải tạo đối tượng đã bỏ trốn.

Từ đó tới nay, Chu Lâm Châu đã thay đổi chỗ ở qua nhiều tỉnh, thành như Vũng Tàu, Đồng Nai, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng)... Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng cũng đã nhiều lần thay đổi danh tính, nhân thân.

Từ năm 2013, Chu Lâm Châu cùng người vợ thứ 2 chuyển tới sinh sống tại huyện Đạ Tẻh. Tại thời điểm bị Công an huyện Đạ Tẻh bắt giữ, Chu Lâm Châu đang làm phó Giám đốc phụ trách sản xuất của một doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn xã Mỹ Đức.

Tại cơ quan Công an, Chu Lâm Châu đã thừa nhận toàn bộ hành vi bỏ trốn khỏi trại giam An Phước khi đang chấp hành án tù. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho trại giam An Phước để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

