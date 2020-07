Gần 4 tháng qua, vụ án Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tức Đường "Nhuệ") cùng vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình) thu hút sự quan tâm của dư luận và các cơ quan chức năng.



Đến thời điểm này, cả 2 vợ chồng Đường -Dương đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình và tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam để điều tra về các tội danh: Cố ý gây thương tích và Cưỡng đoạt tài sản.

Đáng chú ý, trong đó có vụ án được phục hồi điều tra sau 6 năm khi Đường cùng đàn em đánh người ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Trụ sở Công an phường Trần Lãm - Nơi xảy ra sự việc đối tượng Đường đánh mẹ con bà Lý vào 2014. Ảnh: K.M

Cụ thể, sáng 18/11/2014, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi) cùng con trai là Mai Thế Duy (33 tuổi), trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm (TP. Thái Bình) đến Công an phường Trần Lãm trình báo việc bị đàn em của Đường đe dọa gây mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân công an phường, đối tượng và đàn em bất ngờ xuất hiện, đóng cửa phòng rồi hành hung mẹ con bà Lý. Vụ hành hung khiến anh Duy bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, giám định thương tích 15%.

Ngày 5/1/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 7 tháng sau, chính cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Đối tượng Đường "Nhuệ" thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: TL

Sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ. Đến 14/4/2020, đơn vị đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đối với vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm để tiến hành điều tra.

Đến chiều 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ Luật Hình sự năm 1999.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét trụ sở Công ty Dương Đường. Ảnh: T.D

Liên quan đến sự việc trên, Viện kiểm sát nhân dân TP. Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Xuân Đường tội cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm tháng 11/2014.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 8h ngày 18/11/2014, tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, giữa Đường "Nhuệ" và bà Lý xảy ra cãi nhau, lúc này Đường đã dùng tay quàng qua cổ bà Lý. Thấy vậy, anh Duy (con trai bà Lý) chạy lại để can ngăn thì bị Đường dùng tay đánh mạnh vào mặt khiến nạn nhân gãy xương hàm dưới, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 15%.

Cáo trạng của VKSND nêu rõ, vụ án được làm sáng tỏ khi thời gian gần đây có 1 nhân chứng đã thừa nhận với cơ quan điều tra về những lời khai trước đây không đúng sự thật. Theo đó, thời điểm vụ việc xảy ra có sự chứng kiến của bà N.T.T.G (40 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An), nhưng trong lời khai của mình, bà G. khai không có ai đánh anh Mai Thế Duy tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Nguyễn Xuân Đường cùng vợ Nguyễn Thị Dương. Ảnh: TL

Tuy nhiên, biên bản ghi lời khai và tự khai trong tháng 4, tháng 5/2020 của bà G. đã khai lại và cho biết trước đây bà khai không đúng vì bản thân ở nơi khác đến, chỉ có một mình nên thấy sợ hãi, không dám khai sự thật.

Bà G. khai, khoảng 7h10 ngày 18/11/2014, bà cùng Nguyễn Xuân Bình (anh của vợ Đường) và mẹ con bà Lý đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết việc bà nhờ bà Lý xin việc cho cháu mình.

Khi đến nơi, do công an phường đang họp ở tầng 2 nên mọi người vào phòng tiếp dân ở tầng 1. Khoảng 10 phút sau, Đường "Nhuệ" cũng đến và đi vào trong phòng tiếp dân, sau đó giữa Đường và bà Lý xảy ra cãi nhau. Lúc này đối tượng dùng tay quàng cổ bà Lý, phát hiện mẹ bị hành hung, anh Duy đứng dậy can ngăn thì bị Đường đánh một phát vào mặt. Thấy vậy, bà G. đã can ngăn và Đường "Nhuệ" ra ngoài

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật