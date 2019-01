Bất ngờ với việc làm của nam thiếu niên sau khi giết người

Nghi phạm đăng status lên trang cá nhân sau khi giết người

Ngày 8/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thành P (15 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An) để làm rõ về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là anh Trần Văn Tiến, (18 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An).

Trước đó, khuya 7/1, P đã hẹn anh Tiến ra khu dân cư ở phường 6, TP Tân An để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện, P rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Tiến tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, nam thiếu niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm sau đó liên tục lên Facebook để "khoe chiến tích" với bạn bè. P thậm chí gắn thẻ chính nạn nhân trong bài viết của mình với lời lẽ hết sức nông nổi, đầy ý thách thức và biết rõ mức án phải trả về hành động của mình.

Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Long An vào cuộc điều tra và xác định P là nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Đến khoảng 22h, P được gia đình vận động đưa đến Công an phường 6 đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

