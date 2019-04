Bất ngờ với 2 nghi phạm vụ bắt hàng tấn ma túy

Những ngày qua, người dân Nghệ An xôn xao bàn tán về hai thanh niên địa phương tham gia hai đường dây tội phạm với tang vật là hàng tấn ma túy. Họ là Võ Mạnh Linh, Nguyễn Văn Phú (cùng huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Liên tiếp phát hiện lượng ma túy cực lớn

Chiều tối 15-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An và Bộ Công an bắt quả tang một nhóm tội phạm ma túy chất hàng lên xe tải về cất giấu trong nhà ở ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An). Trong vụ này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Võ Mạnh Linh và bốn nghi phạm khác, thu giữ 590 gói ma túy đá (khoảng 680 kg) cất giấu trong loa thùng và 40 bánh heroin.

Đến khoảng 8 giờ sáng 17-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhận được tin báo bên quốc lộ 48B thuộc khu vực đồng muối thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Thuận có một số bao xác rắn, bên trong là các bao nylon màu vàng chứa các hạt tinh thể màu trắng. Đơn vị này sau đó báo cáo Phòng CSĐT phòng, chống ma túy (PC04, Công an tỉnh Nghệ An) để phối hợp làm rõ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 23 bao xác rắn màu trắng chứa nhiều gói tinh thể màu trắng với trọng lượng 489 kg. Ngay chiều đó, công an tỉnh khám xét khẩn cấp kiốt của Nguyễn Thị Tâm (trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu), phát hiện hàng chục loa thùng đựng ma túy. Qua làm việc, Nguyễn Văn Phú được xác định thuê kho ở đây để trữ toàn bộ ma túy trên.

Nguyễn Văn Phú và Võ Mạnh Linh trước lúc bị bắt. Ảnh: Đ.LAM

Cảnh sát mang xe tải tới chở tang vật thu giữ tại kho của Nguyễn Thị Tâm. Ảnh: Đ.LAM

Dự cảm ngày sa lưới

Quá trình tham gia kiếm lợi từ ma túy của Nguyễn Văn Phú đánh dấu bằng việc người này đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan từ năm 2013 đến 2017 và quen biết một số người. Khi Phú về nước, tháng 3 vừa qua, một nhóm người Đài Loan bay sang Việt Nam thuê Phú làm phiên dịch và nhờ tìm giúp một căn nhà kho để ô tô và hàng hóa. Sau đó, Phú đã nhận 25 thùng carton màu vàng đựng loa thùng di động từ một xe chở hàng biển số Lào và đưa về cất trong kho hàng đã thuê của Nguyễn Thị Tâm.

Hôm 15-4, khi biết Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phá chuyên án ma túy được giấu trong loa thùng và bắt Võ Mạnh Linh cùng đồng phạm, Phú đã báo với chủ. Sau đó thì ba người Đài Loan gồm Lin Sheng Hsiun, Lin Kun Jund và Ho Yu-Hsiang (hiện đang bị công an ra lệnh truy nã quốc tế) lập tức rời Việt Nam. Thay vì trình báo cơ quan chức năng, Phú đi nhờ người và thuê xe chở ma túy đi hướng ra Thanh Hóa rồi để lại 23 bao tải đựng ma túy đá bên quốc lộ 48B ở huyện Quỳnh Lưu.

Nói về Phú, ông Tô Bá Thắng, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, bày tỏ sự bất ngờ khi người trong xã mình tham gia đường dây lớn đến vậy. “Phú không có biểu hiện nghiện ma túy và thật sự chúng tôi rất ngạc nhiên khi Phú dính vào ma túy” - ông nói.

Được biết sau ngày Phú bị bắt giữ, nhà cha mẹ Phú ở quê luôn đóng cửa im ỉm. Còn trên trang Facebook cá nhân trước ngày bị bắt, Phú chia sẻ đoạn phim xúc động và viết: “Đến đoạn cuối bất ngờ với cái kết, mỉm cười thở dài một cái nhẹ rồi nước mắt rơi...”.

Cách nhà Phú không xa là nhà Võ Mạnh Linh. Xóm giềng cũng cảm thấy bất ngờ khi biết Linh bị bắt. Họ cho biết Linh trông bề ngoài thư sinh, không bặm trợn, từng có lý lịch khá đẹp và có công việc ổn định là lái tàu.

Theo ông Nguyễn Võ Sơn, Phó Trưởng Công an thị trấn Nam Đàn, nơi Linh sinh sống, thì Linh từng là bí thư chi đoàn khối Quang Trung, hoạt động năng nổ. Linh đã lập gia đình, vợ quê huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và đã có một con gái.

“Công an tỉnh Hà Tĩnh đã gửi thông báo cho chúng tôi và gia đình về việc bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Linh bị điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy” - ông nói và cho biết không ngờ vỏ bọc của Linh khéo thế vì người này chưa từng có tiền án, tiền sự, cũng không nghiện ma túy.

Được biết đặc điểm chung của các đường dây ma túy xuyên quốc gia mà Công an TP.HCM, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá là bỏ ma túy cất giấu trong loa thùng đều liên quan tới người nước ngoài. Các vụ việc trên đang được công an mở rộng điều tra.

Chống ma túy: Người dân cần là tai mắt của chính quyền

“Nói tới ma túy, trước đây chỉ nghe vài ký là thấy nhiều, giờ TP.HCM bắt giữ đến cả tấn thì quá khủng khiếp. Nó đi đường nào mà vào TP.HCM với số lượng lớn như vậy được?”. Cử tri Võ Văn Hấn ở phường Tân Kiểng, quận 7 nêu trong buổi tiếp xúc với tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị 2, chiều 22-4. Cử tri Hấn cho rằng nếu ma túy vào được thì các loại vũ khí, chất nổ nguy hiểm khác cũng có thể sẽ vào được. Từ đó, ông đề nghị có giải pháp hiệu quả để chặn đứng tình trạng trên.

Về điều này, đại biểu Tô Thị Bích Châu cho rằng trong nhiều nguyên nhân thì có việc Việt Nam đang bước vào hội nhập với thế giới, trong khi đó thì việc quản lý chưa được chặt chẽ. Cũng theo bà, TP.HCM với 10 triệu dân thì tình hình ma túy càng phức tạp nhưng vừa qua lực lượng công an đã làm rất tốt khi phát hiện và triệt phá những đường dây ma túy lớn.

Bà cũng đề nghị người dân phát huy phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. “Cô bác cử tri phải là tai mắt, phát hiện đối tượng nghi vấn thì báo với cơ quan chức năng để nhanh chóng xử lý” - đại biểu Tô Thị Bích Châu nói.

Theo Pháp Luật TP.HCM

