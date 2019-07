Bất ngờ về gã đàn ông cưỡng bức vợ cũ sau khi mưu sát bất thành

Gần một tuần qua, kể từ khi bà N.T.N., 44 tuổi xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre bị chồng cũ là Ngô Văn Hết, 47 tuổi, ngụ cùng xã Mỹ An đột nhập vào nhà lúc nửa đêm với ý định mưu sát, tâm trạng bà N. vẫn chưa lấy lại trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, vì hai người con nhỏ dại nên bà N. phải cố giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc sống mưu sinh thường ngày.



Bà N. vẫn còn hoang mang sau khi bị chồng cũ chích điện và cưỡng bức.

Bà N. cho biết, hơn 15 năm trước, bà với ông Hết nên nghĩa vợ chồng. Một năm sau đó, hai người con (một trai, một gái) lần lượt chào đời. Nhà nghèo lại không đất sản xuất nên vợ chồng bà phải bươn chải đủ mọi việc để mưu sinh và nuôi dạy con. Gần đây, bà N. tích lũy được ít vốn nên mở bán hàng tạp hóa nhỏ tại căn nhà thuê cho bà con trong vùng.



Theo bà N., gia đình vốn nghèo khó nhưng Hết không có trách nhiệm gì. Gần đây, Hết sinh tật nghiện rượu rồi gây chuyện, đánh đập vợ vô cớ. Ngoài ra, Hết còn nhiều lần trộm tiền bán tạp hóa, rồi trộm mì tôm, trứng vịt của gia đình mang đi nhậu. Sự việc sau đó bị phát hiện, Hết hứa sửa đổi, chí thú làm ăn để lo cho vợ con nhưng chứng nào tật nấy.

Không chịu nổi bản tính của Hết, bà N. quyết định nộp đơn đến TAND huyện Thạnh Phú xin ly hôn. Ngày 12/10/2018, tòa đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa Hết và bà N..

Sau khi ly hôn, bà N. nhường lại căn nhà nhỏ cho chồng cũ sinh sống, còn bà dẫn hai người con ra ngoài thuê nhà buôn bán tạp hóa lặt vặt, sống lay lắt qua ngày.

Dù hai người đã ly hôn nhưng mỗi khi có men rượu trong người, Hết vẫn hay tìm đến nơi ở của vợ cũ để níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Từ đây, Hết nảy sinh ý định giết bà N. rồi tự tử.

Hiện trường xảy ra vụ việc.



Khoảng hơn 22h30 đêm 22/7, sau khi đóng thu dọn hàng bán tạp hóa, bà N. đóng cửa nhà để ngủ. Do nghỉ hè, con trai lớn 15 tuổi được Hết đón về chơi nên bà N. ngủ cùng với con gái 11 tuổi bị bệnh câm điếc bẩm sinh. Hai mẹ con mới vừa chợp mắt chừng hơn một tiếng đồng hồ thì bất ngờ cảm giác khắp người mình bị tê nên bà N. giật mình và la làng theo bản năng. Khi vừa mở mắt ra, bà N. phát hiện nhiều tia lửa bắn ra từ sợi dây điện màu vàng được kéo đến tận mùng.



"Lúc này, tôi thấy chồng cũ đang loay hoay sửa ổ cắm điện rồi nhảy mạnh lên giường nơi tôi cùng con gái ngủ. Sau đó, Hết dùng vũ lực khống chế, dọa giết để cưỡng bức tôi. Sau khi thực hiện xong hành vi, ông Hết không về ngay mà ở lại an ủi và năn nỉ đừng báo công an. Đợi đến sáng (ngày 23/7), ông Hết rời đi, tôi mới có cơ hội đến Công an xã Mỹ An trình báo vụ việc và ông Hết bị bắt tạm giam sau đó", bà N. kể.

Hiện trường xảy ra vụ việc.



Chiều 28/7, trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Ngọc Lin, phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An cho biết, gia đình bà N. có cuộc sống khó khăn nên trước gia đình bà được hỗ trợ nhà ở theo chương trình 167. Có được nhà ở ổn định để phát triển cuộc sống nhưng Hết lại có tật nghiện rượu, không chịu lao động. Hai vợ chồng Hết ly hôn chưa được đầy năm thì vụ việc đáng tiếc xảy ra.



Ông Cao Hoàng Khá, Trưởng Công an xã Mỹ An thông tin thêm, sau khi tiếp nhận tin trình báo của bà N., ông Hết được mời đến trụ sở làm việc và thừa nhận hành vi phạm tội. Tại địa phương, Hết không mâu thuẫn với láng giềng xung quanh và chưa tiền án tiền sự. Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ đối với Hết để điều tra về hành vi Giết người.

Theo Nguoiduatin

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật