Bất ngờ lý do khiến cô gái không màng đến gia tài của cha mẹ để đến Tịnh thất Bồng Lai tu đạo

Liên quan vụ người thân đến Tịnh thất Bồng Lai (thuộc xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) tìm con gái gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây, diễn biến mới nhất cho thấy, cha mẹ của Võ Thị Diễm My (22 tuổi, ngụ TP.HCM, cô gái trong vụ việc này) đã xuống tịnh thất gặp mọi người xin lỗi sau sự cố xảy ra.

Ngoài ra, người thân của Diễm My cũng đồng ý cho cô gái ở lại tịnh thất học đạo cùng các tu sĩ. Hiện, Công an xã Hòa Khánh Tây cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký tạm trú cho Diễm My.

Diễm My đến Tịnh thất Bồng Lai tu đạo vì ở đây ai cũng hát hay

Chia sẻ với báo chí, ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cha của Diễm My) cho biết, vợ chồng ông bà đồng ý cho con gái làm theo tâm nguyện của bản thân. Ông Thắng rất tiếc vì những gì đã xảy. Theo ông tất cả những việc đó là vì lo lắng con gái còn ít tuổi, suy nghĩ chưa thấu đáo. Vợ chồng ông mong muốn được đến đây thăm con thường xuyên.

Cũng trong sáng nay, Tịnh thất Bồng Lai đã đăng tải đoạn clip chia sẻ cảm xúc của Diễm My khi được cha mẹ đồng ý cho ở lại tịnh thất. Theo nội dung này, Diễm My đã tiết lộ ly do bỏ khối tiền tỷ của cha mẹ để đi theo con đường tu đạo khiến cho mọi người rất bất ngờ.

Cô gái này nhiều lần khẳng định, tiền tài hay danh vọng đối với mình như phù du mây khói. "Như nắm tro tàn, mình cầm trên tay bao nhiêu đều rơi xuống bình thường. Từ bỏ để đi tìm chân lý, tâm hồn, tấm lòng bên trong của mình. Cái đạo đức mới là vĩnh cửu. Khi cái tâm mình tốt thì mình tạo ra nhiều thứ tuyệt vời hơn", Diễm My chia sẻ trong clip.

Ngoài ra, Diễm My cũng tiết lộ việc muốn đi tu khởi phát từ khi còn nhỏ. Tới lúc trưởng thành cô đã quyết tâm thực hiện ý định ấp ủ từ trước và đi tìm môi trường phù hợp để học đạo. Điều khiến dư luận rất bất ngờ khi Diễm My chọn Tịnh thất Bồng Lai chứ không phải nơi khác, dù biết rằng đây không phải là địa điểm tôn giáo mà "biến gia thành tự", đó là vì ở đây có nhiều người hát hay.

Vụ đi tìm con gái gây ồn ào dư luận tại Tịnh thất Bồng Lai

Diễm My còn đọc tên các tu sĩ ở cơ sở này hát Bolero, nhạc Trịnh và 5 chú tiểu đạt giải quán quân cuộc thi "Thách thức danh hài". "Người ta thi thì được 100 triệu, hoặc 150 triệu thôi. Nhưng 5 chú tiểu quất luôn 300 triệu tiền thưởng", Diễm My nói

Ngoài ra, Diễm My cũng chia sẻ về quãng thời gian sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai. Cô gái còn cho biết, mình rất thích môi trường tại cơ sở này. Tại đây cô được các tu sĩ dạy dọc, dạy đạo. Bên cạnh đó, Diễm My cũng tâm sự việc cha mẹ trước đó không cho co gái mình vào Tịnh thất Bồng Lai tu luyện vì lo lắng, sợ con gái không theo được vì môi trường ở trong này và ngoài đời rất khác nhau.

"Sau hai buổi học đạo, Diễm My cảm thấy may mắn khi được vào đây, và được cha mẹ chấp nhận cho làm theo ý nguyện của mình"

Một tu sĩ bị thương tích khi xảy ra sự việc

Trong clip còn có sự xuất hiện của 5 chú tiểu thi "Thách thức danh hài". Theo đó, các cháu bé hào hứng khi thấy cô gái trẻ này đến đây ở cùng. Nhiều chú hóm hỉnh còn khen cô Diễm My đẹp gái, lúc nào cũng cười. Người dẫn câu chuyện cũng cho biết, kiểu tu của tu sĩ tại Tịnh thất Bồng Lai đó là đối diện với cuộc đời bằng nụ cười.

Đoạn cuối clip, Diễm My chia sẻ về mục đích của tu học là mong muốn khi chết đi được thoát ra khỏi thân xác này.

Tại một diễn biến liên quan, hiện Cơ quan CSĐT huyện Đức Hòa vẫn đang xác minh điều tra làm rõ vụ việc xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Đơn vị này cũng cho biết, cuối tuần này sẽ có báo cáo vụ việc về cho Công an tỉnh Long An, và khi kết luật sẽ thông báo cho các cơ quan báo chí.

