Bắt nghi can truy nã trong đường dây 490 bánh heroin

Ngày 21/5, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (C47 – Bộ Công an) đã bắt truy nã Bùi Văn Biên (30 tuổi ở Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Biên là mắt xích vai trò quan trọng trong đường dây vận chuyển 490 bánh heroin đựng trong 3 bình gas công nghiệp mà Cục C47 triệt phá tháng 7-2015.

Bùi Văn Biên

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, trưa 23-7-2015 tại khu vực cầu Phù Đổng (Gia Lâm), Cục C47 phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh Hoà Bình, PC47 Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển... phát hiện 3 ôtô chạy gần nhau có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh dừng lại. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên thùng một trong 3 xe có bình gas công nghiệp màu xanh, bên trong chứa 170 bánh heroin.

Từ lời khai của những người bị bắt, cơ quan chức năng đã khám xét nhà của Nguyễn Quốc Hùng (34 tuổi, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thu được 2 bình gas công nghiệp màu hồng, bên trong chứa 320 bánh heroin. Tổng số cơ quan chức năng đã thu giữ 490 bánh heroin.

Trong chuyên án trên, Biên là nghi can được Nguyễn Thanh Tuân (hiện vẫn đang trốn truy nã) trực tiếp giao nhiệm vụ vận chuyển heroin để giao cho tay chân của Đặng Minh Châu (tức Liên toác) lúc đó đang trốn truy nã ở Trung Quốc).

Từ tài liệu thu thập được, ngày 20-5-2016 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Bùi Văn Biên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên Biên đã trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã.

Trong thời gian trốn truy nã, theo chỉ đạo của Tuân, Biên tiếp tục tham gia vận chuyển hai chuyến hàng với số lượng hơn 200 bánh heroin để giao cho Châu.

Một trinh sát tham gia truy bắt đối tượng cho biết sau một thời gian lẩn trốn, cách đây khoảng 1 tháng Cơ quan Công an nhận được nhiều nguồn thông tin của người dân cung cấp về đối tượng này. Cục C47 đã lập chuyên án.

“Chúng tôi đã cử các mũi trinh sát tìm về nơi cư trú, lần mò các địa chỉ, các mối quan hệ để nắm bắt thông tin về nghi can. Sau khi rà soát các nguồn tin biết được Biên sẽ về Hà Nội xin làm bảo vệ ở một chung cư cao tầng, chúng tôi đã lên phương án bắt giữ” – trinh sát này cho biết.

Khi có đủ thông tin, biết chính xác nghi can đang bị truy nã lực lượng trinh sát đã ập vào bắt giữ. Biên tỏ ra rất bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng chống trả.

Được biết, Biên mới nhận làm bảo vệ được 3 ngày, theo các trinh sát bình thường người dân cũng không ai nghĩ đây là đối tượng truy nã về ma túy. Điều các trinh sát lo ngại là Biên lúc nào cũng mang súng theo người,. Trước đây có lần Biên đã có những tuyên bố thách thức lực lượng công an sẽ bắn hết những người bắn hắn.

Trước đó, ngày 27/4, TAND Hà Nội đã tuyên án phạt 13 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bằng cách cất giấu 490 bánh heroin trong bình gas công nghiệp. Có 8 bị cáo nhận mức án tử hình vụ mua bán trái phép 1.182 bánh heroin do trùm ma túy Đặng Minh Châu (44 tuổi, ở Lạng Sơn) cầm đầu. Năm bị cáo còn lại lĩnh từ 12 tháng treo đến chung thân về các tội Không tố giác tội phạm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

