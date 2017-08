Bắt nghi can sát hại chủ tiệm thuốc, đâm gục bố chồng nạn nhân

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh : M.T

Ngày 28/8, Công an huyện Vĩnh Cửu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tiến hành bắt giữ nghi can Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là chị Bùi Thị Nhàn (26 tuổi). Người bị thương đang điều trị tại bệnh viện là ông Đào Xuân Kiên (53 tuổi, là cha chồng của chị Nhàn, cùng ngụ tổ 10, khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, nghi can Đức mang khẩu trang điều khiển xe máy đi tới tiệm thuốc của chị Nhàn tại đường ĐT 767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tới nơi, Đức bước hỏi mua thuốc rồi xin tiền của chị Nhàn nhưng không được.

Bất ngờ, nghi can Đức rút dao trong người đâm vào người chị Nhàn khiến chị kêu được vài tiếng rồi gục. Bố chồng của chị Nhàn là ông Kiên đang ở trong nhà nghe tiếng kêu cứu của chị Nhàn chạy lên thì bị Đức dùng dao đâm gục tại chỗ.

Gây án xong nam thanh niên rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị Nhàn đã chết do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an Công an thị trấn Vĩnh Cửu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa khám nghiệm tử thi, hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, Công an tiến hành trích xuất hình ảnh camera để truy bắt hung thủ.

Sau nhiều giờ truy bắt, tối cùng ngày, Công an đã bắt giữ nghi can Đức khi đang lẫn trỗn.

