Bắt nghi can sát hại chủ quán nước ở Sài Gòn

Tối 30/5, một nguồn tin xác nhận Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, đã bắt được nghi can sát hại bà Trần Thị Thủy (60 tuổi, chủ quán nước ở địa phương).

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: An Huy.

Nghi can đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an quận Thủ Đức để lấy lời khai. Cảnh sát chưa thông tin về nghi can, chỉ cho biết người này ở trọ gần hiện trường vụ án mạng.

Tối 29/5, người con trai đi làm về tới nhà nằm trong hẻm 520 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức phát hiện bà Trần Thị Thủy nằm gục chết dưới sàn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh xung quanh hiện trường, truy xét nghi can gây án. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định nạn nhân tử vong với nhiều vết thương ở vùng đầu.

Theo người dân địa phương, bà Thủy bán nước tại nhà. Chiều xảy ra vụ án mạng trời đổ mưa nên nạn nhân đóng cửa hàng sớm.

