Bắt “kiều nữ” bán ma túy "đá" qua... Zalo

Sáng 9/3, Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an TX.Hồng (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lương Thị Dương (SN 1996, trú tại xã Phong Châu, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Lương Thị Dương

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 6/3, tổ công tác CSĐT tội phạm về ma túy Công an TX. Hồng Lĩnh trong quá trình tuần tra kiểm soát, đến trước cây xăng dầu phía tây TX. Hồng Lĩnh thì phát hiện 1 phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn, hành động bất thường khi gặp tổ công tác.

Thấy vậy, tổ công tác đã tiến hành làm việc và kiểm tra hành chính đối tượng. Biết không thoát được nên Lương Thị Dương lấy trong người của mình ra 3 túi ni lông, bên trong có chứa chất màu trắng tinh khiết, có trọng lượng 14,8993 gram tự nguyện giao nộp cho tổ công tác và khai đó là ma túy “đá”.

Tang vật thu giữ tại CQDT

Tại CQĐT, Lương Thị Dương khai nhận, trước đó (ngày 1/3) đã một mình Dương bắt xe khách từ TP.Vinh lên huyện Tương Dương (Nghệ An) để tìm người bán ma túy. Tại đây, Dương đã mua của một người đàn ông không quen biết 3 gói ma túy đá với số tiền 15 triệu đồng, sau đó về TX.Hồng Lĩnh, lên Zalo tìm ai có nhu cầu sẽ bán kiếm lời.

Quốc Khánh