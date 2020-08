Bắt kẻ trấn lột tiền ở chợ hoa

Ngày 5/8, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội , vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thế Hiệp (43 tuổi, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, rạng sáng 28/7, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tây Hồ bắt quả tang Hiệp thu tiền trái phép của người dân ở Chợ hoa Quảng An.

Tại cơ quan công an, Hiệp khai vì không có công ăn việc làm nên từ năm 2011, ông ta thường ra đường Âu Cơ, khu vực đối diện Chợ hoa Quảng An, rồi bắt ép những người bán hoa phải nộp tiền "chỗ ngồi" và tự ý thu phí đỗ xe của người đi chợ.



Cơ quan công an xác định đây là hành động tự phát, không được Ban quản lý Chợ hoa Quảng An và UBND phường Quảng An cấp phép.

Ngay sau khi Hiệp bị công an bắt giữ, nhiều nạn nhân bị ông ta cưỡng đoạt tiền đã tới trụ sở cảnh sát phản ánh, tố cáo. Những người này cho biết Hiệp thường sử dụng kéo để đe dọa, bắt ép họ nộp tiền mà không có phiếu thu hay giấy tờ gì. Nếu không nghe theo, tiểu thương bán hoa và người đi chợ sẽ bị Hiệp đuổi đi.

Theo công an, nghi phạm có một tiền án về tội Cướp tài sản.

