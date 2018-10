Bắt kẻ "tâm thần" nhưng 2 lần giết người và vẫn được cấp bằng lái xe ô-tô

Ngày 15/10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào năm 2011, Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được xác định là người chủ mưu để 8 thanh niên khác gây ra một vụ án mạng khiến anh Y Nhôih Knưl (SN 1976, ngụ thị trấn Ea T’ling, huyện cư Jút) tử vong và anh Y’GrinYa bị thương tích 19%.

Tuy nhiên, vào ngày 4/1/2012 tại biên bản giám định pháp y tâm thần Viện giám định Pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam kết luận: Về y học, trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, Lộc bị rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn, sa sút tâm thần thực tổn.

Mặc dù được kết luận bị tâm thần nhưng Lộc vẫn thi và đậu bằng lái xe B2. Ảnh: H.L

Về pháp luật: Tại thời điểm gây án và hiện nay, Lộc không đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Sau đó, ngày 16/1/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Lộc.

Tuy nhiên, trong thời điểm từ ngày 22/10/2013 đến ngày 15/1/2014 (thời gian Lộc đang chữa bệnh) Lộc lại có tên trong danh sách học viên học lái xe hạng B2 do Trung tâm dạy nghề tư thục Đại Lợi (trụ sở tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) tổ chức. Sau đó, Lộc thi đậu và được cấp bằng lái xe B2.

Vào tối 20/1/2016 Lộc lại tiếp tục gây ra một vụ án mạng khi đã sử dụng súng bắn chết anh Nguyễn Anh Kha. Sau đó, Lộc đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố về tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tuy nhiên, tại bản kết luận pháp y tâm thần số 61 ngày 2/8/2016 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên thì Nguyễn Xuân Lộc, trước, trong và sau khi gây án bị rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn; hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, hiện tại chưa có đủ năng lực để làm việc với cơ quan pháp luật và đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và đề nghị VKSND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Xuân Lộc, khi nào ổn định sẽ xử lý sau.

Vừa qua, Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng đã có thông báo gửi cho VKSND tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk về sức khỏe của Lộc. Cụ thể, đến ngày 19/8 Nguyễn Xuân Lộc đã ổn định về mặt tâm thần và hành vi… Do đó, phía bệnh viện thông báo để VKSND tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đến làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

