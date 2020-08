Bắt kẻ chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt gần 1 triệu USD của người dân Mỹ

Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 bùng phát, người dân Mỹ có nhu cầu mua sản phẩm phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh, Nguyễn Duy Toản cùng các đồng bọn đã lập 110 website thương mại điện tử để lừa đảo chiếm đoạt 975.000 USD của 7.000 người dân Mỹ.

Ngày 21-8, thông tin từ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và ra lệnh tạm giam gồm: Trần Quốc Khánh (SN 1984, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội); Đỗ Chí Huy (SN 1993, trú tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Phan Đình Thư (SN 1987) và Nguyễn Duy Toản (SN 1987 cùng trú tại Đông Sơn, Thanh Hóa) về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Toản (trái) và Thư tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào tháng 5-2020, thông qua Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ cung cấp một số thông tin liên quan đến nhóm đối tượng ở Việt Nam lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán các sản phẩm y tế chống dịch trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ.

Từ những thông tin do Cục Điều tra An ninh nội địa Mỹ cung cấp, ngày 9-7, Công an Hà Nội phối hợp Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm Nguyễn Duy Toản; Trần Quốc Khánh; Phan Đình Thư và Đỗ Chí Huy tại chung cư HH1B Linh Đàm (quận Hoàng Mai). Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 7 cây máy tính, 3 màn hình máy tính, 2 máy tính xách tay và giấy tờ tài liệu liên quan hoạt động tội phạm của nhóm đối tượng trên.

Theo tài liệu điều tra, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát, người dân Mỹ có nhu cầu mua sản phẩm phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh… Lợi dụng việc này, các đối tượng đã mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 website thương mại điện tử để lừa đảo bán hàng. Người mua sẽ chuyển tiền thông qua các ví điện tử, sau đó chờ giao hàng. Đợi chờ trong thời gian khá lâu không nhận được hàng, người mua mới biết mình bị lừa.

Công an Hà Nội xác định Toản giữ vai trò chủ mưu. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 975.000 USD của 7.000 người dân Mỹ.

Theo NLĐ





