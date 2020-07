Bắt kẻ cầm đầu đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chiều 26/7, nguồn tin riêng của Zing xác nhận Công an Đà Nẵng đã bắt được kẻ cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Người này đang được di lý về Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

"Công an bắt được kẻ này hôm nay và đang di lý về Đà Nẵng. Dự kiến, sáng mai Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng công an vì bắt được tên này", nguồn tin cho biết.

Trước đó, ngày 11/7, Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn ở đường Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện 4 người Trung Quốc lưu trú. Qua xác minh, công an khẳng định những người này nhập cảnh trái phép Việt Nam, sau đó di chuyển đến Đà Nẵng.

6 ngày sau, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, số 55-57 Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo điều tra ban đầu, những người này vào địa phương theo "đường dây" do công dân Việt Nam câu kết với các cá nhân Trung Quốc tổ chức. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 nghi can, gồm 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam trong đường dây đưa 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ ngày 25/7 về phòng chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an làm rõ đường dây đưa người vào nước ta trái pháp luật. "Họ đi bằng đường dây nào, trách nhiệm thuộc về ai?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc truy vấn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an khởi tố vụ án để điều tra đường dây đưa người nhập cảnh bất hợp pháp vào Đà Nẵng. Các bộ, ngành liên quan khẩn trương tăng cường lực lượng, đẩy mạnh kiểm tra biên giới, cửa khẩu một cách chặt chẽ, ngăn chặn những người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật