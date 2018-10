Bắt giữ thiếu niên 13 tuổi hiếp dâm rồi ra tay sát hại bé gái 14 tuổi nhưng bất thành

Tối 28/10, thông tin với PV, Trung tá Vũ Trọng Hiếu – Trưởng Công an huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết: “Ngày 27/10, trên địa bàn xã Mường Kim (huyện Than Uyên) xảy ra một vụ việc hiếp dâm, giết người nghiêm trọng. Đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14h ngày 27/10, đối tượng Hà Văn Nhượng (SN 2005, trú tại bản Nà Then, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) trên đường đi bẫy chim về thì bắt gặp cháu Lò Thị T. (SN 2004, cùng trú tại địa chỉ trên) đang đi lấy rau lợn một mình tại cánh đồng thuộc bản Nà Then.

Lúc này, Nhượng nảy sinh ý định muốn giở trò “đồi bại” nên tiến lại khống chế cháu T. rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi hành sự xong, Nhượng sợ mọi chuyện bị bại lộ nên đối tượng đã dùng con dao mang theo cứa 2 nhát vào cổ cháu T. rồi bình thản bỏ mặc cháu T. ở lại và đi về nhà.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa

Đến khoảng 18h cùng ngày, do thấy cháu T. đi lấy rau lợn mà trời tối rồi vẫn chưa về nên gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm. Khi ra đến cánh đồng của bản Nà Then thì phát hiện cháu T. đang nằm bất động trên vũng máu, trên cổ có 2 vết cứa sâu.

Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng đưa cháu T. lên trung tâm Y tế huyện Than Uyên cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Mường Kim nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Than Uyên.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Than Uyên khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Xác định, đây là một vụ án hiếp dâm, giết người nghiêm trọng, Công an huyện Than Uyên đã báo cáo sự việc lên phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lai Châu để tiến hành phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, đến khoảng 0h ngày 28/10, Công an huyện Than Uyên bắt giữ đối tượng Hà Văn Nhượng - Nghi phạm đã hiếp dâm và ra tay sát hại cháu T. bất thành.

Vụ việc đang được PC02 Công an tỉnh Lai Châu điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật