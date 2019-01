Bắt giữ nghi can 19 tuổi chém chết mẹ ruột và em trai rồi lấy nhiều tài sản

Sáng 7/1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, nghi can trong vụ án sát hại 2 mẹ con ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm đã bị bắt. Nghi can tên Nguyễn Võ Ngọc Bảo (19 tuổi, trú huyện Cam Lâm).

Theo công an, Bảo là con ruột của nạn nhân. Sau khi sát hại mẹ và em, Bảo lấy nhiều trang sức, một xe máy và điện thoại. Trước khi bỏ trốn vào Ninh Thuận, nghi can 19 tuổi ra tiệm bán chiếc điện thoại rồi chạy xe máy vào tỉnh Ninh Thuận. Ngay trong đêm 6/1, nghi can Bảo bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Ninh Thuận.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/1, chồng nạn nhân khi đi làm về phát hiện vợ là bà Võ Thị Thu Hà (46 tuổi) và con trai Nguyễn Võ Quốc (6 tuổi, ở xã Cam Thành Bắc) tử vong, trên người có nhiều vết chém. Người cha đi tìm con trai cả là Bảo không thấy đã trình báo công an.

