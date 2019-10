Bắt giữ đối tượng vào bệnh viện lừa đảo tiền của người nhà bệnh nhân

Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1972, trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hiện đang ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Đống Đa lấy lời khai của Nguyễn Thị Thu Hà





Trước đó, khoảng 9h30 sáng 28-9, chị T.T.H (SN 1966, ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đến chăm sóc cháu điều trị tại bệnh viện Nhi Trung uơng (ở đường La Thành, quận Đống Đa), trong lúc đang ngồi ở ghế đá tại tầng 1 Khoa Khám bệnh thì nhận ra người phụ nữ đã lừa mình vào khoảng cuối tháng 4-2019. Chị H đã cùng bảo vệ bệnh viện đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Láng Thượng trình báo sự việc.



Tiếp nhận sự việc, Công an phường Láng Thượng và Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh, người phụ nữ được làm rõ là Nguyễn Thị Thu Hà (hiện đang ở tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Bước đầu, Hà đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng cuối tháng 4-2019, đối tượng từ Sơn Tây đi xe khách xuống bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, "nữ quái" này đi lang thang ở khu vực sân bệnh viên để bắt chuyện, làm quen với những người nhà bệnh nhân.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà

Với vỏ bọc là người nhà bệnh nhân có cùng chung cảnh ngộ, Hà dễ dàng trò chuyện, thu thập thông tin của nạn nhân. Để lấy được lòng tin của nạn nhân, Hà nói dối việc có người nhà làm bác sỹ ở bệnh viện, có thể mua được thuốc điều trị bệnh gan giá rẻ. Cùng với đó, đối tượng giả vờ gọi điện cho bác sỹ nói về việc cần mua thuốc để người nhà bệnh nhân tin Hà có quan hệ thật. Vì vậy, chỉ sau khoảng 15 phút trò chuyện, nạn nhân đã nhanh chóng đưa cho Hà 3,5 triệu đồng để đi mua thuốc hộ. Lừa được tiền, "nữ quái" nhanh chóng tẩu thoát. Về phần nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra do điều kiện phải chăm sóc người bệnh nên đã không đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà có 5 tiền án, 1 tiền sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này chuyên đi lừa bán rượu giả, cao giả tại thành phố Lào Cai và bệnh viện.

Theo Trung tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa: "Trên địa bàn quận Đống Đa có nhiều bệnh viện tuyến cuối của ngành y tế. Các bệnh viện tập trung rất đông bệnh nhân từ các tỉnh về điều trị. Lợi dụng sự đông đúc và thiếu hiểu biết của người nhà bệnh nhân, các đối tượng đã trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, đối tượng Hà đã nghiên cứu tâm lý của người nhà bệnh nhân, rồi tiếp cận đưa ra thông tin giả về các mối quan hệ để từ đó lấy được lòng tin của nạn nhân. Đối với người nhà bệnh nhân, họ có mong muốn tìm được những phương cách điều trị, các loại thuốc tốt để nhanh chóng khỏi bệnh, vì vậy đã "sập bẫy lừa" của đối tượng".

Qua vụ án này, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người nhà bệnh nhân và các bệnh nhân cần tìm đến những tình nguyện viên, hướng dẫn viên, các bác sỹ, y tá của bệnh viện để tìm hiểu, trao đổi thông tin. Đối với các nguồn thuốc, cần đến các hiệu thuốc uy tín có giấy phép.

Cùng với đó, khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, hoặc không may trở thành nạn nhân trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần đến cơ quan công an trình báo sự việc để nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa cũng đề nghị, ai từng là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa để phối hợp giải quyết theo quy định.

Theo ANTĐ

