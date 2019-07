Bắt giữ đối tượng có "vai trò quan trọng" trong vụ côn đồ dùng dao, bom xăng, xi lanh tấn công nhà hàng

Theo thông tin mới nhất từ Công an Thanh Hóa, ngày 3/7, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Phú Hồng (SN 1958) ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hồng là đối tượng có vai trò quan trọng, tích cực trong việc lôi kéo, xúi giục, kích động các đối tượng khác chặn đầu xe cứu thương, không cho chở người đi cấp cứu. Thậm chí đối tượng này đã trực tiếp nhảy lên xe cứu thương đe dọa hành hung lái xe và các nhân viên y tế cũng như các nạn nhân; đồng thời chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Sau khi thấy đồng bọn bị bắt, Trương Phú Hồng trốn ra Hà Nội nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đối tượng Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, vào khoảng 12h, ngày 23/6, 1 người đàn ông là chủ một nhà hàng tới nhà hàng Hưng Thịnh 1 ở Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa và xảy ra mâu thuẫn, xô xát với người của nhà hàng này. Người đàn ông này đã xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 đánh chị gái và mẹ của chủ nhà hàng. Một lúc sau, hàng chục côn đồ cầm hung khí như dao, tuýp sắt, bom xăng, xi lanh có máu tới đập phá nhà hàng Hưng Thịnh 1. Đặc biệt, một số đối tượng còn dùng bơm kim tiêm có máu đâm vào người một nhân viên.

Hậu quả, 4 nhân viên của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị thương (3 người bị đánh, chém và 1 nhân viên khác bị đâm kim tiêm vào người). Nhiều đồ đạc của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị đập phá, hư hỏng. Sự việc khiến du khách đang ăn uống tại đây bỏ chạy tán loạn. Khi xe cứu thương được gọi tới hiện trường, hàng chục đối tượng đã vây kín chiếc xe, không cho đưa người bị thương đi cấp cứu.

Nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh bị nhóm côn đồ chém bị thương

Mặc dù Công an huyện Hoằng Hóa đã có mặt tại hiện trường để xử lý, nhưng do lo ngại một số thanh niên quá khích, làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự tới hiện trường để đề phòng.

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và các lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến chiều 25/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hoằng Hóa bước đầu đã xác định và làm rõ vi phạm của các đối tượng có vai trò tích cực trong các vụ việc đã xảy ra và lần lượt khởi tố, bắt giam, tạm giữ hình sự 11 đối tượng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động điều tra làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

