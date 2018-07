Bắt giữ 8 đối tượng người Trung Quốc trốn truy nã tại Móng Cái

Sau khi nhận được đề nghị phối hợp xác minh, giải cứu một công dân bị bắt giữ trái pháp luật của Cục Công an TP.Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sáng 2.7, Công an TP.Móng Cái đã triển khai lực lượng, biện pháp giải cứu nạn nhân và vây bắt đối tượng.

Hai đối tượng Tiền Hồng Lương và Trương Tân Cường.

Nắm bắt thông tin ban đầu, nạn nhân là Zhang Ke Liang (Trương Khắc Lương, SN 1955, trú tại thôn Bắc Tiệm, trấn Cổ Thành, huyện Định Hưng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) sang Việt Nam đánh bạc, hiện đang bị một số đối tượng bắt giữ trái pháp luật tại một khách sạn gần sòng bài Hồng Vận.

Ngày 2.7, Công an TP.Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính phòng 309, khách sạn Đại Nam thuộc phường Ka Long, Móng Cái phát hiện bên trong căn phòng này có Trương Khắc Lương cùng bạn là Trần Xuân Hà (SN 1960, quốc tịch Trung Quốc, trú tại khu Triều Dương, TP.Bắc Kinh) đang bị 2 đối tượng người Trung Quốc bắt giữ trái pháp luật là Trương Tân Cường (SN 1977) và Tiền Hồng Lượng (SN 1981). Cả 2 đối tượng đều có địa chỉ thường trú tại TP.Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Qua quá trình xác minh, Công an TP.Móng Cái xác định, ngày 21.6, Trương Khắc Lương và bạn là Trần Xuân Hà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến sòng bài Hồng Vận thuộc phường Ka Long, Móng Cái để đánh bạc bị thua hết tiền. Thông qua một số bạn bè, Trương Khắc Lương đã vay của Trương Tân Cường số tiền 400.000 nhân dân tệ để đánh bạc tiếp nhưng bị thua. Sau đó, Trương Tân Cường yêu cầu Trương Khắc Lương viết giấy vay nợ số tiền trên rồi đưa về phòng 309, khách sạn Đại Nam để chờ người nhà chuyển tiền sang trả nợ. Trương Tân Cường và Tiền Hồng Lượng là 2 đối tượng đang có quyết định truy nã của Cục Công an TP.Đông Hưng, Trung Quốc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Hiện, Công an TP.Móng Cái đã bàn giao Trương Khắc Lương, Trần Xuân Hà và 2 đối tượng Trương Tân Cường, Tiền Hồng Lượng cho Cục Công an TP.Đông Hưng, Trung Quốc xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 28.6, Công an TP.Móng Cái đã bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc đang lẩn trốn tại TP.Móng Cái để trốn truy nã của Cục Công an TP.Đông Hưng, Trung Quốc.

Thông tin từ Cục Công an TP.Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc), hiện có một số đối tượng liên quan đến chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua mạng của Công an Trùng Khánh nghi vấn lẩn trốn tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

3 trong số 6 đối tượng bị bắt giữ tại khách sạn Hồng Vận.

Ngày 28.6, Công an TP.Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng B602, B615 và B802 của khách sạn Hồng Vận thuộc phường Ka Long, TP.Móng Cái (Quảng Ninh), phát hiện 6 đối tượng: Li Hong Lin (Lý Hồng Lâm, SN 1990), Zheng Jing (Trịnh Tinh, SN 1986), Yang Xiao Ming (Dương Tiểu Minh, SN 1991), Zhang Chuan (Trương Xuyên, SN 1991), Luo Jie Jie (La Kiệt Kiệt, SN 1992), Yang Zhao (Dương Triệu, SN 1992) đều trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là các đối tượng có tên trong lệnh truy nã của Cục Công an TP.Đông Hưng, Trung Quốc.

Sau khi kiểm tra, công an thành phố đã tạm giữ của các đối tượng và vật chứng gồm: 36 chiếc điện thoại di động các loại, 24 máy quẹt thẻ, 2 máy tính xách tay, 2 máy in, 1 con dấu hình bầu dục khắc chữ nước ngoài, 70.000 nhân dân tệ, 6 sổ hộ chiếu, khoảng 200 chiếc thẻ chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng in chữ Trung Quốc cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Công an TP.Móng Cái đang hoàn thiện thủ tục bàn giao các đối tượng và tang vật có liên quan cho Cục Công an TP.Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) xử lý theo thẩm quyền.

