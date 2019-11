Bắt giam nghi phạm nổ súng bắn tình địch tại quán nhậu

Sáng 9/11, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lê Ngọc Tài (SN 1979, ngụ quận 3, TPHCM) về tội giết người, Phan Thị Thanh Kiều (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn, TPHM) về tội che giấu tội phạm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 2/9, anh Võ Văn Vọng (SN 1984, ngụ huyện Đức Hoà) đang ngồi nhậu nhân ngày nghỉ lễ với nhóm bạn tại xã Mỹ Hạnh Bắc. Nhậu được một lúc, Phan Thị Thanh Kiều (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM, vợ anh Vọng) đi xe máy chở một người tên Tài đến quán nhậu.

Tại đây, chị Kiều đưa Tài vào gặp anh Vọng để nói chuyện. Hai người gặp nhau được khoảng 10 phút thì bắt đầu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy sự việc nghiêm trọng nên nhóm bạn nhậu can ngăn nhưng Tài tỏ ra hung hãn quyết tấn công đến cùng nên không ai dám tới gần.

Khoảng vài phút sau, Tài rút một khẩu súng ngắn giấu trong người ra bắn thẳng vào anh Vọng. Bị bắn, anh Vọng gục tại chỗ. Sau khi thấy anh Vọng bị thương nặng, Kiều ra lấy xe máy chở Tài bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Vọng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Ngay sau đó, công an huyện Đức Hòa đã có mặt khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

Theo hồ sơ tại bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, anh Vọng phải nhập viện cấp cứu do đạn xuyên qua người làm xuất huyết não, gãy xương sườn, thủng phổi phải nằm điều trị dài ngày. Được biết, vợ chồng anh Vọng lấy nhau đã lâu và có đăng ký kết hôn. Năm 2017, vợ anh Vọng bỏ đi rồi bất ngờ quay về cùng người tình nên hai bên xảy ra xô xát.

