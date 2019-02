Bắt giam hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13 ngày 10/7/2018.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/02/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định: khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét đối với Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Bắc Son (ảnh tư liệu)

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các Quyết định này đều đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn.

Liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, ngày 2/6/2018, Ủy ban Kiểm tra trung ương phát đi thông báo kết luận những sai phạm quanh thương vụ MobiFone mua AVG. Theo đó, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng (BCSĐ), nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Trương Minh Tuấn (ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Bắc Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể BCSĐ, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm.

Ngày 12/7/2018, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son. Bộ Chính trị đánh giá ông Nguyễn Bắc Son là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án mua cổ phần AVG không đúng quy định. Còn ông Trương Minh Tuấn, lúc đó là Thứ trưởng, là cấp dưới, được ông Son giao cho ký một số văn bản có nội dung trái quy định.

Ngày 4/10/2018, tại Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong phiên họp thứ 28 từ ngày 15 đến ngày 17/10/2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã quyết định xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kì 2011-2016 của ông Nguyễn Bắc Son vì ông này có sai phạm liên quan dự án MobiFone mua AVG.

Ngày 26/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 1433/QĐ-TTg thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.

Đối với ông Trương Minh Tuấn, từ ngày 28 đến 30/5/2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận: ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng (BCSĐ), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng, ông cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện Dự án; ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.

Với cương vị Bí thư BCSĐ, Bộ trưởng từ tháng 4/2016 đến tháng 5/2018, ông chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2016-2021.

Những vi phạm của BCSĐ Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng, vi phạm của ông Phạm Hồng Hải là nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ngày 12/7/2018, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn. Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật ông Tuấn với hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bộ Chính trị đã ra Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16/7/2018 kỉ luật ông Tuấn.

Tiếp đó, ngày 23/7/2018, Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã kí Quyết định số 1261/QĐ-CTN tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật